8 авиарейсов задержаны в аэропорту Волгограда утром 16 августа





В аэропорту Волгограда на утро 16 августа фиксируются задержки восьми авиарейсов. По данным электронного табло, больше всего не повезло пассажирам самолета, который должен был приземлиться в городе-герое в 10-35 ч. из Антальи. Однако борт прибудет на 7,5 часа позже – в 18-05 ч.

Также сбой в расписании коснулся самолета из Москвы – в 16-20 ч. вместо 14-30 ч., из Антальи – в 17-10 ч. вместо 14-40 ч. Самолет из Санкт-Петербурга прибудет в Волгоград на 35 минут позже – в 21-15 ч.



Соответственно, отложено время вылета этих четырех авиарейсов. Задержки связаны в основном с ограничениями, введенными Росавиацией в аэропортах других регионов России.



