Волгоградку осудили за обман государства с мясным бизнесом

В Волгограде за мошенничество в крупном размере при получении выплат от государства осуждена 41-летняя местная жительница, которая собиралась начать бизнес по торговле мясом, но не сделала этого. Поученные по соцконтракту 350 тысяч рублей женщина потратила на себя.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, за содеянное Краснооктябрьский районный суд приговорил обманщицу к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Следствием и судом установлено, что в январе прошлого года фигурантка обратилась в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району Волгограда» для получения господдержки на открытие собственного бизнеса. По условиям соцконтракта, на организацию предпринимательской деятельности по розничной торговле мясом ей было перечислено 350 тысяч рублей. Однако бюджетные средства были израсходованы на личные нужды несостоявшейся предпринимательницы. В ходе расследования дела ущерб она полностью возместила.