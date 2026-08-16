Пропавшего 24-летнего волгоградца нашли мертвым





Волонтеры отряда Лиза Алерт прекратили поиски пропавшего еще 10 августа юноши. К сожалению, он погиб, сообщили поисковики.

Масштабные поиски 24-летнего Виктора Ч. были начаты несколько дней назад после того, как с ним не смогли связаться родственники.



Обстоятельства гибели молодого человека уточняются в СУ СК по Волгоградской области.

Не все истории поиска людей заканчиваются так трагически. Так, недавно волонтеры рассказали о счастливой истории спасения потерявшегося 87-летнего дедушки в Светлоярском районе..



Фото Лиза Алерт VK.com



