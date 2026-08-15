



В Камышине Волгоградской области накануне, 14 августа, состоялась торжественная церемония передачи наград погибших на СВО бойцов их родным. Как сообщили в администрации города, в Центр имени Маресьева пригласили членов семей ефрейтора Данилы Котенко и рядового Ярослава Сидоренко. Им передали Ордена Мужества, которыми по Указу Президента были награждены герои посмертно.

В администрации Камышинского района в этот же день также награды за своих близких получили родные пятерых жителей. Орденами Мужества посмертно награждены рядовые Михаил Кожуркин, Артём Исаев, Александр Гнусарев и матрос Алексей Рогачев. Медалью «За отвагу» ещё при жизни был отмечен Александр Бочкарев. Однако он не успел получить награду. Теперь она будет храниться в семье.



