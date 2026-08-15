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Спорт

«Ротор» в тяжёлом матче с «Уралом» отстоял ничью. Остались вопросы к квалификации арбитра

Спорт 15.08.2026 08:04
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15.08.2026 08:04


«Волгоград Арена» стала местом напряжённого противостояния в центральном матче 6 го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги, в котором волгоградский «Ротор» принимал екатеринбургский «Урал». Встреча двух прямых конкурентов за выход в РПЛ с самого начала держал трибуны в напряжении – каждая ошибка могла стоить команде места в лидирующей группе.

Перед отчётной игрой оба клуба одержали убедительные победы в предыдущих турах, что говорило о хорошем функциональном состоянии. «Ротор» разгромил «Челябинск» (4:1), а «Урал» не оставил шансов «Уфе» (3:0). Турнирное положение лишь усиливало градус: «Урал» занимал 4‑е место с 10 очками, «Ротор» шёл следом – на 5‑й строчке с 9. 


Четыре ничьи подряд в личных встречах создавали ощущение затянувшейся паузы, которую предстояло прервать. У «Урала» планы были предельно чёткими: ещё перед вылетом Сергей Юран обозначил свою позицию: «Едем в Волгоград за тремя очками». Но, кажется, он не до конца учёл, куда едет. На «Волгоград Арене» никто не собирался скромно стоять в сторонке, наблюдая, как кто‑то увозит отсюда три очка.


Стадион закончил обратный отсчёт, и «Ротор» сразу пошёл вперёд – будто этот общий «1» на трибунах стал не просто сигналом к старту, а настоящей командой к атаке. Уже в первые минуты стало видно, что команда будет играть в привычный для себя футбол с прицелом на атаку. И гол-красавец Артёма Симоняна на 9-й минуте лишь подтвердил притязания волгоградцев. Казалось, что сегодня «Волгоград Арена» не примет ни одной тихой минуты, и зрители увидят красивый остроатакующий футбол.


Однако после пропущенного гола «шмели» сильно прибавили в активности и не дали волгоградцам устроить любимый высокий прессинг. При этом временами складывалось впечатление, что арбитр встречи упорно помогал гостям: его трактовка правил выглядела однобокой, и «сине‑голубые» будто оказались заперты на своей половине поля. Тем не менее «Ротор» удержал преимущество до перерыва – команды ушли на отдых при счёте 1:0.


Во втором тайме «Урал» продолжил наращивать давление, с которым волжане не справились: на 58‑й минуте Бертран Фурье сравнял счёт – 1:1. Забитый мяч заставил тренеров пойти на замены, чтобы скорректировать игру, после чего преимущество окончательно перешло к «чёрно‑оранжевым».


Порой у подопечных Сергея Юрана получалась изящная комбинационная игра в одно касание, и тогда у ворот «Ротора» становилось по-настоящему жарко. А на 75‑й минуте Эммерсон зацепил Секулича – эпизод был расценён как «фол последней надежды», и волгоградцы доигрывали матч вдесятером. В такой ситуации задача команды свелась к удержанию ничьей – и «Ротор» с ней справился.



«Ротор» (Волгоград) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:1 (1:0).
14 августа. Волгоград. «Волгоград Арена». Количество зрителей: 16063.
Количество зрителей в гостевом секторе: 48.
Судьи: Владислав Харитонов (Казань), Илья Довольнов (Тюмень), Вячеслав Охрименко (Майкоп).
«Ротор»: Чагров, Покидышев, Эммерсон, Данилкин, Поярков, Аюпов, Трошечкин, Юдинцев, Алиев (Хубулов, 46), Эльдарушев (Цараев, 69, Умников, 78), Симонян (Хохлачёв, 69).
«Урал»: Селихов, Тихий, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Байрамян (Бондарев, 34), Малькевич, Лео Кордейро, Коротков (Карапузов, 60), Фурье (Секулич, 60), Боков (Ишков, 60).
Голы: Симонян, 9 (1:0). Фурье, 58 (1:1). 
Предупреждены: Юдинцев, 37 (срыв перспективной атаки). Поярков, 57 (срыв перспективной атаки). Хохлачёв, 78 (грубая игра). Умников, 90+4 (грубая игра).
Удалён: Эммерсон, 75 (лишение явной возможности забить гол).


Команды так и не смогли прервать затянувшуюся серию ничьих – к четырём предыдущим добавилась пятая. «Урал» после удаления Эммерсона был ближе к тому, чтобы забить ещё, но «Ротор» дотерпел и заработал 1 балл. Следующий матч команда проведёт на выезде против набравшего ход тульского «Арсенала». Игра состоится 20 августа в 18:30 на стадионе «Арсенал».


Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU

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