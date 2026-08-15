«Волгоград Арена» стала местом напряжённого противостояния в центральном матче 6 го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги, в котором волгоградский «Ротор» принимал екатеринбургский «Урал». Встреча двух прямых конкурентов за выход в РПЛ с самого начала держал трибуны в напряжении – каждая ошибка могла стоить команде места в лидирующей группе.
Перед отчётной игрой оба клуба одержали убедительные победы в предыдущих турах, что говорило о хорошем функциональном состоянии. «Ротор» разгромил «Челябинск» (4:1), а «Урал» не оставил шансов «Уфе» (3:0). Турнирное положение лишь усиливало градус: «Урал» занимал 4‑е место с 10 очками, «Ротор» шёл следом – на 5‑й строчке с 9.
Четыре ничьи подряд в личных встречах создавали ощущение затянувшейся паузы, которую предстояло прервать. У «Урала» планы были предельно чёткими: ещё перед вылетом Сергей Юран обозначил свою позицию: «Едем в Волгоград за тремя очками». Но, кажется, он не до конца учёл, куда едет. На «Волгоград Арене» никто не собирался скромно стоять в сторонке, наблюдая, как кто‑то увозит отсюда три очка.
Стадион закончил обратный отсчёт, и «Ротор» сразу пошёл вперёд – будто этот общий «1» на трибунах стал не просто сигналом к старту, а настоящей командой к атаке. Уже в первые минуты стало видно, что команда будет играть в привычный для себя футбол с прицелом на атаку. И гол-красавец Артёма Симоняна на 9-й минуте лишь подтвердил притязания волгоградцев. Казалось, что сегодня «Волгоград Арена» не примет ни одной тихой минуты, и зрители увидят красивый остроатакующий футбол.
Однако после пропущенного гола «шмели» сильно прибавили в активности и не дали волгоградцам устроить любимый высокий прессинг. При этом временами складывалось впечатление, что арбитр встречи упорно помогал гостям: его трактовка правил выглядела однобокой, и «сине‑голубые» будто оказались заперты на своей половине поля. Тем не менее «Ротор» удержал преимущество до перерыва – команды ушли на отдых при счёте 1:0.
Во втором тайме «Урал» продолжил наращивать давление, с которым волжане не справились: на 58‑й минуте Бертран Фурье сравнял счёт – 1:1. Забитый мяч заставил тренеров пойти на замены, чтобы скорректировать игру, после чего преимущество окончательно перешло к «чёрно‑оранжевым».
Порой у подопечных Сергея Юрана получалась изящная комбинационная игра в одно касание, и тогда у ворот «Ротора» становилось по-настоящему жарко. А на 75‑й минуте Эммерсон зацепил Секулича – эпизод был расценён как «фол последней надежды», и волгоградцы доигрывали матч вдесятером. В такой ситуации задача команды свелась к удержанию ничьей – и «Ротор» с ней справился.
Команды так и не смогли прервать затянувшуюся серию ничьих – к четырём предыдущим добавилась пятая. «Урал» после удаления Эммерсона был ближе к тому, чтобы забить ещё, но «Ротор» дотерпел и заработал 1 балл. Следующий матч команда проведёт на выезде против набравшего ход тульского «Арсенала». Игра состоится 20 августа в 18:30 на стадионе «Арсенал».
Александр Веселовский
Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU