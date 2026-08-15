



В аэропорту Волгограда сегодня, 15 августа, фиксируется задержка пяти рейсов. По данным электронного табло, изменено время вылета и прилета самолетов в направлении Москвы, Батуми и Антальи Так, борт из Москвы приземлится в Волгограде в 13-05 вместо 09-05 ч, из Антальи – в 12-20 ч. вместо 08-00 ч. С опозданием на 1 час и 25 минут прибудет в город-герой еще один самолет из Батуми – он ожидается в 11-45 ч.

Также сместилось время вылета вышеперечисленных самолетов из Волгограда.

Сбой в расписании вызван ограничениями на полеты в волгоградской воздушной гавани. В Волгоградской области, напомним, со вчерашнего вечера действовал режим беспилотной и ракетной опасности. Ограничения к данному часу продолжают действовать на территории аэропорта.