



Волгоградская область по праву считается одним из главных центров патриотического и военно-исторического туризма в России. Именно сюда ежегодно приезжают тысячи путешественников, чтобы увидеть главные достопримечательности Волгограда, пройти дорогами Сталинградской битвы, посетить мемориалы Великой Отечественной войны и лучше понять события, изменившие ход мировой истории.

Маршрут «Сталинград – Родина Победы» позволяет за три дня познакомиться с героическим прошлым города-героя, увидеть знаковые музеи, памятники и мемориальные комплексы. ИА «Высота102» собрала подробный гид, который объединяет ключевые объекты воинской славы региона.

Такое трехдневное путешествие по Волгограду подойдет туристам, школьным группам, семьям с детьми и всем, кто планирует экскурсии по городу или ищет, что посмотреть в Волгограде за 3 дня.

День первый. Бессмертие подвига и торжество Победы





Первый день рекомендуем посвятить главным памятным местам Сталинграда, без которых невозможно представить знакомство с историей города-героя.

Экскурсия начинается в историческом центре Волгограда. В маршрут входят площадь Павших Борцов (сейчас находится на реконструкции), Аллея Героев, мемориальный сквер, привокзальная площадь, Парк Победы.





Главной точкой маршрута становится историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане – главный мемориал Волгоградской области и одно из самых известных мест воинской славы России. О том, как создавали главный памятник Великой Отечественной войны, читайте в нашем спецматериале.

Помимо легендарного монумента «Родина-мать зовет!», здесь расположены Зал Воинской Славы, Вечный огонь и Пост №1, где службу несет рота Почетного караула, озеро слёз, Стены-руины и храм всех Святых.





Главный мемориал Волгограда хранит память о сотнях тысяч героев. Ключевым сакральным объектом ансамбля является Большая братская могила, где покоятся останки и прах 34 505 воинов. Впоследствии этот холм и стал основанием для монумента «Родина-мать».

Площадь Скорби выполняет функцию пантеона: здесь, у подножия главной статуи, похоронены не только безымянные герои, но и прославленные личности, чьи судьбы неразрывно связаны со Сталинградом. Среди них – командующий армией Шумилов, руководитель обороны города Чуянов, летчик-ас Ефремов и знаменитый снайпер Зайцев.





На самой верхней точке кургана – Малой братской могиле – нашли покой порядка полутора тысяч солдат, участвовавших в финальных штурмах высоты зимой 1943 года.

Отдельно на Площади Скорби находится могила маршала Чуйкова. Его решение похоронить себя на Мамаевом кургане стало нарушением протокола, но высшим проявлением солдатской чести: он навсегда остался там, где в 1942 году организовал командный пункт, и где покоятся тысячи бойцов его 64-ой армии.

Продолжить знакомство с историей Сталинградской битвы стоит на Острове Людникова в Краснооктябрьском районе, где бойцы 138-й стрелковой дивизии, почти сто дней удерживавших оборону в районе завода «Баррикады». Несмотря на окружение, советские солдаты смогли сохранить небольшой участок волжского берега и не позволили противнику прорваться к реке.





Завершить первый туристический день в Волгограде стоит посещением музея-панорамы «Сталинградская битва» – одного из крупнейших военно-исторических музеев страны. Его главная гордость – крупнейшая в России художественная панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». Посетители также могут увидеть восемь тематических залов, подлинные реликвии войны, реконструкцию фронтовой землянки и современные мультимедийные экспозиции, позволяющие увидеть разрушенный Сталинград в формате 3D.





Для многих гостей города музей-панорама становится самым ярким впечатлением поездки. Экспозиция помогает глубже понять ход Сталинградской битвы и увидеть уникальные исторические артефакты.

Рядом с музеем расположены легендарные Дом Павлова и мельница Гергардта – символы стойкости защитников Сталинграда.

День второй. Великий перелом в Великой Отечественной войне





Второй день посвящен событиям, положившим начало победоносному наступлению Красной армии под Сталинградом. Сегодня эти объекты входят в большинство военно-исторических маршрутов по Волгоградской области.

Экскурсия начинается с посещения монумента «Соединение фронтов» возле поселка Пятиморск в Калачёвском районе. Памятник работы Евгения Вучетича установлен рядом с 13-м шлюзом Волго-Донского судоходного канала и напоминает об историческом соединении советских войск, завершившем окружение немецкой группировки.

Следующая остановка – парк «История России» где расположена тематическая зона, посвящённая героическому наследию волгоградской земли. «Аллея Славы и Доблести Родного Края» представляет собой мемориальный комплекс под открытым небом, где собраны скульптуры, бюсты и информационные стенды, рассказывающие о ключевых событиях истории региона.





Завершите второй экскурсионный день вечерней прогулкой на набережной Волги, где находятся бронекатера БК-13 и БК-31, сыгравшие важную роль в обороне города.

Экспозиции особенно заинтересует тех, кто хочет глубже познакомиться с историей обороны Сталинграда и узнать о роли Волжской военной флотилии в Победе.

День третий. Сила возрожденного города





Заключительный день представит Волгоград уже не как город сражений, а как символ возрождения. Он будет интересен тем, кто хочет увидеть не только мемориалы, но и другие знаковые достопримечательности Волгограда.

Прогуляйтесь по легендарной улице Мира – первой восстановленной улице послевоенного Сталинграда. Архитектурный ансамбль территории поражает богатым декором фасадов, лепниной, пилястрами, медальонами и сохранившимися довоенными зданиями.

Сегодня улица Мира считается одной из самых красивых исторических улиц города и входит практически во все обзорные экскурсии по Волгограду.

Финальной точкой маршрута становится Волгоградский планетарий – один из крупнейших в России. Он был подарен городу трудящимися Германской Демократической Республики к юбилею Иосифа Сталина. Купол здания венчает знаменитая скульптура «Мир», ставшая символом возрожденного Сталинграда.





Сегодня патриотический туризм в Волгоградской области остается одним из самых востребованных направлений внутреннего туризма. Такой насыщенный экскурсионный маршрут по Волгограду позволяет всего за три дня увидеть главные символы города-героя, познакомиться с мемориалами, музеями и памятниками Великой Отечественной войны, а также глубже понять значение Сталинградской битвы в истории России и всего мира.

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Фото: архив V102.RU; администрация Волгоградской области