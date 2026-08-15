Полиция устанавливает обстоятельства конфликта на АЗС в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области на одной из АЗС произошел конфликт между двумя посетителями. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, причиной перепалки стал спор из-за очереди к бензоколонке.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеозапись конфликта между двумя посетителями автозаправочной станции. Установлено, что участниками ссоры стали местные жители: 63-летний мужчина и 62-летняя женщина.

По факту инцидента полицейские собрали административный материал в соответствии со статей 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Материалы переданы для принятия процессуального решения.

Фото: ДТП и ЧП Волжский