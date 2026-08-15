



В Ленинском районе Волгоградской области завершилась археологическая экспедиция на «Солодовском пригороде Царёвского городища» – одном из крупнейших памятников Золотой Орды середины XIV века. Как сообщили в администрации региона, работы велись на площади 70 кв. м специалистами областного научно-производственного центра по охране памятников совместно с АНО «Институт культурного и материального наследия».

Исследователи обнаружили две землянки, одну из которых раскопали полностью. Среди находок: около 2 тысяч фрагментов красноглиняной и кашинной керамики, в том числе с полихромной росписью, венчик кашинной чаши с росписью в стиле «ладжвардина», бусины, каменный оселок, полудрагоценная вставка перстня, 17 медных и одна серебряная монета, а также около полутора тысяч костных фрагментов (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, птица, рыба).

Теперь все предметы предстоит промыть, просушить, разобрать по типам, отреставрировать, сфотографировать, отрисовать и составить научные описания. Впоследствии коллекция будет передана в областной краеведческий музей.





В экспедиции участвовали 85 специалистов из Волгограда, Саратова, Екатеринбурга, Краснодара, Ахтубинска, Красногорска и Москвы. За время работ раскопки посетили более 300 экскурсантов.

В Волгоградской области продолжается системная работа по сохранению объектов археологического наследия. Специалисты обследуют курганы, могильники, древние поселения. В 2023 году в Заволжье обнаружили захоронение сарматской знати, на месте которого побывал губернатор Андрей Бочаров. В регионе зарегистрированы 1233 памятника археологии, включённых в единый государственный реестр.

Фото: администрация Волгоградской области