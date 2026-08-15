В Волгоградской области отменили двухчасовую ракетную опасность





Действовавший без малого два часа режим ракетной опасности отменили в Волгоградской области.

Протяжный вой сирен жители региона услышали сегодня в 02:21. Волгоградцев, чей сон прервал сигнал о возможном ударе, попросили без промедления спуститься в укрытие. Вскоре после сообщения РСЧС сотрудники Росавиации объявили о поставленной на паузе работе аэропорта.

В 04:15 нависшую над Волгоградской областью угрозу окончательно ликвидировали. После долгожданного сообщения об отбое ракетной опасности волгоградцы получили весть и о снятии ограничений с авигавани.

К этому часу в аэропорту задерживаются шесть рейсов - позже назначенного в Волгоград прибудут самолеты из Москвы, Антальи и Батуми. С небольшой задержкой места на борту займут горожане, вылетающие утром субботы в египетский Шарм-эль-Шейх.

Фото Андрея Поручаева