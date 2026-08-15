В Волгоградскую область придет жара до +36º





В Волгоградской области уже в ближайшие дни на смену прохладной погоде придет 36-градусная жара. Как сообщили в Волгоградском ЦГМС, до конца суток 16 августа в нескольких районах региона также ожидается высокая пожароопасность.

– В понедельник, й7 августа, без существенных осадков. днем температура воздуха составит 25...30º, в отдельных районах до 33º, – пояснили специалисты. – 18 августа воздух прогреется днем до 28...32º, в отдельных районах до 36º.

В отдельных центральных и юго-восточных районах Волгоградской области ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.