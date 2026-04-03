Арбитражный суд Волгоградской области обязал ООО «Приволжтрансстрой» выплатить 10 миллионов 877 тысяч рублей за нанесенный строительными отходами вред почве. Истцом выступило Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора, которое ранее оштрафовало этого застройщика на 500 тысяч рублей за сброс отходов на почву.

Инспекторы выявили свалку на границе Ворошиловского и Советского районов города Волгограда на участке, который находится между микрорайоном Тулака и бывшим консервным заводом.

Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произведены отборы проб отходов и почвы на территории несанкционированной свалки. Ее площадь составила 1823 кв.м. В лаборатории установлено, что отходы относятся к V классу негативного воздействия на окружающую среду. Выявлены превышения показателей по нефтепродуктам и нитрат-ионам.

- В ходе проверочных мероприятий установлено лицо, допустившее сброс отходов на почву – ООО «Приволжтрансстрой». По факту выявленных нарушений юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Также в адрес застройщика было направлено требование о добровольной оплате причиненного вреда, но юридическое лицо оставило его без внимания.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





