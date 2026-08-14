Ситуация на АЗС Краснодара: где 14 августа можно купить бензин





По данным на утро 14 августа, в краевой столице функционирует 78 автозаправочных станций, сообщает МЦУ Краснодара. За сутки количество действующих точек продажи топлива выросло на семь, сообщает ИА «Живая Кубань» (накануне их насчитывалась 71).

При этом 28 заправок временно приостановили отпуск горючего. В течение дня число работающих АЗС и наличие топлива на них могут меняться в зависимости от поставок.

Самым доступным видом топлива остаётся дизельное – его можно приобрести на 72 станциях. Бензин марки АИ-92 представлен на 50 АЗС, АИ-95 – на 46, АИ-100 – только на девяти.

Заправиться можно в различных районах города, в том числе на Ростовском шоссе, улицах Уральской, Дзержинского, Российской, Красных Партизан, Восточно-Кругликовской, Новороссийской, Сормовской, а также на Западном обходе.

На заправках представлено топливо таких операторов, как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», Teboil, «Уфимнефть», Atan и других сетевых и независимых компаний.

На некоторых станциях введены ограничения: горючее отпускают исключительно в баки автомобилей, заправка канистр и других ёмкостей запрещена. Ещё девять АЗС временно закрыты на плановый ремонт или ребрендинг.