Бочаров и замглавы Минобороны оценили «Юный ястреб»





В ходе рабочей поездки в Среднеахтубинский район Волгоградской области 15 августа губернатор Андрей Бочаров и замглавы Минобороны Александр Санчик посетили центр военно-патриотического воспитания «Юный ястреб».

Замминистра осмотрел учебную, бытовую и спортивную базу центра, музей ретротехники, а также выставку трофейной военной техники стран НАТО.

Губернатор и замминистра пообщались с воспитанниками центра, в том числе с ребятами из ДНР, которые сейчас готовятся к всероссийскому финалу военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Глава региона держит развитие «Юного ястреба» на личном контроле. Центр уже стал уникальной площадкой для проведения военно-спортивных сборов, реконструкций и патриотических мероприятий всероссийского уровня и получил высокую оценку на федеральном уровне.

Фото: администрация Волгоградской области