



Насосы, подшипники, токарные станки и верстак с яркой лампой – рабочее место Геннадия Петровича Порошина, который трудится в системе теплоснабжения Волгограда уже 24 года. Несмотря на солидный стаж, он продолжает осваивать новые приёмы и модернизировать инструменты, оставаясь примером для молодых коллег.

Геннадий Порошин начал трудовую деятельность как сварщик, но ближе к пенсии понял, что его призвание – слесарное дело. Так он пришёл в «Тепловые сети» (ныне – «Концессии теплоснабжения») и остался там на 24 года. В разное время в компании работали его дочь и зять.

Сегодня в его обязанности входит проверка насосных установок нескольких котельных Советского района, поиск причин утечек и оперативный ремонт оборудования. Перед отопительным сезоном объём работ особенно велик: необходимо убедиться в надёжности всех механизмов, чтобы жители Волгограда встретили зиму без перебоев с теплом.





Коллеги отмечают его дотошность и ответственность.

– Мы отлично сработались. Он очень дотошный и ответственный человек: всегда готов помочь и подсказать нам, – говорит Анатолий Егоров, мастер службы электрохозяйства.

Сам Геннадий Петрович признаётся, что интерес к делу не угасает – он постоянно совершенствует инструменты. Например, для удобства и экономии времени он изготовил слесарный циркуль, который позволяет быстро переносить параметры на поверхность механизмов.





– Мне очень нравится моя работа: приятно видеть готовый результат, чувствую себя полезным и нужным. Считаю, что в нашей работе главное – любить своё дело и не терять к нему интерес, – делится Порошин.

Фото: Концессии теплоснабжения / МАКС