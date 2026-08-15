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Общество

Волгоградский слесарь со стажем рассказал о любви и преданности к делу

Общество 15.08.2026 09:39
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15.08.2026 09:39


Насосы, подшипники, токарные станки и верстак с яркой лампой – рабочее место Геннадия Петровича Порошина, который трудится в системе теплоснабжения Волгограда уже 24 года. Несмотря на солидный стаж, он продолжает осваивать новые приёмы и модернизировать инструменты, оставаясь примером для молодых коллег. 

Геннадий Порошин начал трудовую деятельность как сварщик, но ближе к пенсии понял, что его призвание  слесарное дело. Так он пришёл в «Тепловые сети» (ныне – «Концессии теплоснабжения») и остался там на 24 года. В разное время в компании работали его дочь и зять.

Сегодня в его обязанности входит проверка насосных установок нескольких котельных Советского района, поиск причин утечек и оперативный ремонт оборудования. Перед отопительным сезоном объём работ особенно велик: необходимо убедиться в надёжности всех механизмов, чтобы жители Волгограда встретили зиму без перебоев с теплом.


Коллеги отмечают его дотошность и ответственность.

– Мы отлично сработались. Он очень дотошный и ответственный человек: всегда готов помочь и подсказать нам, – говорит Анатолий Егоров, мастер службы электрохозяйства.

Сам Геннадий Петрович признаётся, что интерес к делу не угасает  он постоянно совершенствует инструменты. Например, для удобства и экономии времени он изготовил слесарный циркуль, который позволяет быстро переносить параметры на поверхность механизмов.


– Мне очень нравится моя работа: приятно видеть готовый результат, чувствую себя полезным и нужным. Считаю, что в нашей работе главное – любить своё дело и не терять к нему интерес, – делится Порошин.

Фото: Концессии теплоснабжения / МАКС

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