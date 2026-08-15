



Сегодня, 15 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал ход работ по созданию мемориала защитникам Отечества – участникам специальной военной операции. Скульптурная композиция возводится у подножия Мамаева кургана и уже почти готова.

Работы на объекте идут круглосуточно, в три смены. Скульптурная композиция практически завершена, параллельно ведётся благоустройство прилегающей территории.

– Мы вышли на финишную прямую: работы, уверен, завершатся в установленные сроки с высочайшим качеством. То, что задумали жители Волгоградской области, реализуется в камне – на века. Мемориал станет составной частью величайшего комплекса, построенного в честь мужества и героизма Поколения Победителей, – отметил губернатор.





Параметры памятника: высота – около 7 метров, длина – 14 метров, а глубина – более 8 метров. Клиновидная композиция состоит из двух блоков, между которыми на стенах разместят отрывки из личных сообщений бойцов своим родным. Доминантой монумента станет фигура солдата с обнажённым торсом — приём, который ранее использовал автор мемориала на Мамаевом кургане Евгений Вучетич.

Идея создания народного памятника возникла два года назад. В разработке концепции участвовали около 100 тысяч жителей региона. Эскизы направляли на передовую, где их обсуждали с участниками СВО. К финальному этапу подключилась студия военных художников имени Грекова.





Напомним, окончательное согласование полноразмерной модели состоялось в Москве. Правовой статус мемориала закреплён законом, принятым Волгоградской областной Думой.

Фото: администрация Волгоградской области