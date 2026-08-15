Минобороны за ночь перехватило над регионами 598 БПЛА





Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку очередного удара по гражданской инфраструктуре России. По информации Минобороны, атака была отражена в воздушном пространстве 20 регионов и по количеству задействованных аэродинамических целей вплотную приблизилась к самым массированным налётам этого года.

- С 20:00 14 августа до 8:00 15 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - сообщили в Минобороны.

Вражеский удар был сконцентрирован по Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. Однако в регионе была объявлена беспилотная и ракетная опасности, ночью в Волгограде прозвучали сирены. Аэропорт также был закрыт Росавиацией.

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