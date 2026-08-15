



Сезон, которого большинство волгоградцев ждут с особым предвкушением, начался. На местных бахчах дозрели арбузы! Кроме традиционных полосатых гигантов на витрины в скором времени отправятся ягоды в формате мини – их фермеры в шутку называют сладкими семечками. Корреспонденты ИА «Высота 102» провели первую дегустацию, узнав «рецепт» идеального арбуза.





Секретов выбора самого сочного, спелого и безопасного продукта со вкусом лета так много, что их можно смело собирать если не в книгу, то хотя бы в брошюру. Отыграть «барабанную дробь» на тонкой кожуре, посмотреть на хвостик – он обязательно должен быть свежим. И все-таки главное правило, уверен глава крестьянско-фермерского хозяйства Павел Чердынцев, остается незыблемым десятки лет.

– Арбуз нужно пробовать. Беспощадно, – разрезая ягоду килограммов на десять, говорит Павел Чердынцев.





На нашем импровизированном столе – сразу несколько «испытуемых». Павел Чердынцев приносит со складов – сбор главного летнего десерта на его КФХ уже завершен – и старую-добрую классику с семечками, и набирающего популярность «Черного принца» с темно-зеленой, почти черной кожурой, и «инстаграммные» желтые арбузы. Пробуем первый. Неужели сразу же десять из десяти? Идеальное сочетание сладости и кислинки, сочность, приятное послевкусие. Но вот волгоградский фермер разрезает второго «полосатика» и усложняет наш выбор. Третий, четвертый арбуз. Признаем собственное поражение – профессиональным дегустаторами нам, увы, не стать. Да и стоит ли, если от вкуса каждой «загоревшей» на солнце ягоды вкусовые рецепторы поют о чем-то высоком?





– У каждого – свой идеал, – уверен волгоградский фермер. – Кому-то подойдет маленькая «бессемянка» - прийти вечером, разрезать ее пополам и съесть ложкой на пару с женой. Детям же нужно брать большой арбуз – пускай даже и с косточками. Конечно, при выборе следует посмотреть на «ножку» – зеленая ли она, свежая? Или высохла так, будто ягоду сорвали год назад? И не стесняйтесь похлопать по кожуре. Арбуз должен быть звонким, как барабан. А вообще в августе к своему «выходу» готовы абсолютно все. И в Камышинском, и в Быковском районах. Арбуз сейчас везде просто шикарный!





Рассказывая нам о тонкостях бахчевого искусства, Павел Чердынцев признает – век лакомства, которое у многих из нас ассоциируется с детством, кажется ему неприлично коротким. И дело здесь вовсе не в правилах хранения и необходимом температурном режиме. Просто с приходом первых холодов щедрого ломтя арбуза, от сока которого буквально слипаются пальцы, хочется все меньше и меньше.





– Я пробовал хранить ягоду вплоть до Нового года, но, честно говоря, в холодные сезоны она идут уже не с такой охотой. А вообще я с первого арбуза не пропускаю ни одного! И всегда пробую их первым. Не потому что не доверяю – просто срываю их еще буроватыми, чтобы точно рассчитать начало сезона, – улыбается Павел Чердынцев. – В моей компании любителей бахчевых культур – вся семья. Особенно внучка, которая от вкуса летней ягодки просто без ума!

Фото и видео Алексея Костякова