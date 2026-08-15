Ночной вой сирен разбудил волгоградцев 15 июля





В Волгограде на фоне объявленной в регионе ракетной опасности включили сирены ГО и ЧС ночью 15 августа. Как сообщает ИА «Высота 102», звуки, напоминающие о необходимости укрыться в заглубленных помещениях, услышали жители всех районов региональной столицы.

От Министерства обороны РФ и официальных ведомств на текущий момент уточняющей информации не поступало. Аэропорт Волгограда осуществляет работу в штатном режиме. Звук сирен был слышен со всех районов города.

Отметим, ракетная опасность в регионе была объявлена в 02:21 по московскому времени.

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