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Общество

В волгоградском ЦПКиО готовят чаши фонтанов к монтажу оборудования

Общество 15.08.2026 15:51
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15.08.2026 15:51


В ЦПКиО Волгограда продолжается строительство фонтанного ансамбля. Как сообщили в пресс-службе парка, специалисты приступили к покраске пяти чаш. Внутреннюю поверхность обрабатывают латексной краской с помощью распылителей. Состав защитит конструкции от влаги, предотвратит биообрастания и улучшит внешний вид.

Цвет краски подбирали с учётом текстуры гранитной облицовки и стилистики оборудования, чтобы обеспечить визуальную гармонию. Перед покраской поверхности загрунтовали, а ранее провели гидроиспытания для проверки целостности чаш и дренажных систем.

На всех пяти объектах уже завершены строительные работы и облицовка гранитом, смонтированы подводящие сети.

Шестой, самый крупный фонтан овальной формы, пока в работе. Его площадь – около 1000 квадратных метров. Сейчас рабочие облицовывают поверхность гранитом и одновременно укладывают теплоизоляцию для защиты оборудования от промерзания зимой. Именно этот фонтан станет центром светомузыкального шоу.

Общая площадь шести чаш составляет 1700 квадратных метров. Комплекс расположится на площади перед новым 120-метровым колесом обозрения. Фонтаны поддерживают 22 типа водных эффектов, максимальная высота струй составят 40 метров.


Система способна транслировать синхронизированное свето-музыкальное представление с голографическими картинами, лазерами и живым огнём. По данным производителя, в России таких шоу ещё не создавали – будет разработано несколько десятков уникальных сценариев.

Вход на представления сделают бесплатным. Для удобства зрителей вдоль улицы Батальонной оборудуют амфитеатр с сидячими местами.

Фото: ЦПКиО Волгограда

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