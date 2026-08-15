В Волгограде почтили память погибших волонтёров





Волгоград присоединился к всероссийской мемориальной акции, посвящённой волонтёрам Народного фронта Николаю Ковалёву и Давиду Соколову. Как сообщили в пресс-службе волонтерской организации, два года назад они погибли в Курской области, спасая мирных жителей из-под обстрелов. За мужество и самоотверженность оба были посмертно удостоены Орденов Мужества.

У памятника «Медикам Царицына — Сталинграда — Волгограда» на площади Павших Борцов активисты Молодёжки Народного фронта открыли мемориальный стенд с портретами героев. В рамках мероприятия также развернули фотовыставку работ Давида Соколова — талантливого фотографа, который даже в самых сложных условиях умел запечатлевать искренность человеческих судеб.

Мемориальные акции проходят в 75 субъектах России. В память о погибших соратниках активисты проводят «Марафон добрых дел», мастер-классы и кинопоказы.

Фото: Народный фронт Волгоградская область