60 лет назад футболистам «напекло голову» и они проиграли – 0:5





4 июня 1966 года в Батуми прошел матч 11-го тура чемпионата СССР по футболу среди команд Второй группы Класса «А», Первой подгруппы. Динамовцы столицы советской Аджарии принимали волгоградский «Трактор». Хозяева плелись в хвосте турнирной таблицы, набрав за последние пять туров всего одно очко. А вот волгоградцы, на этом же отрезке выиграли четыре игры при одной ничьей вошли в группу лидеров и в Батуми приехали пополнить свой турнирный багаж.

На матч «Трактор вышел в таком составе: Заболотников, Котопуло, Ковач, Дергач, Фёдоров, Втюрин, Ребров, Борисенко, Погорелов, Орлов, Савельев. Динамовцы выставили следующих 11 игроков: Квахадзе, Кобиашвили, Джохадзе, Ониани, Кизирия, Думанов, Верулидзе, Илуридзе, Кониашвили, Гиоргадзе, Кикава.

Не известно, сколько было зрителей на матче, но даже они вряд ли ожидали, что с первых секунд бело-голубые прижмут тракторозаводцев к их воротам. Уже на первой минуте у ворот «Трактора» угловой. На пятой у угла штрафной площади гостей арбитр назначил свободный удар. Верулидзе выполнил подачу, а Кикава головой отправил мяч в сетку и открыл счет. На 23-й минуте Тариэл Верулидзе с пенальти нанес удар такой силы, что Заболотников вроде бы поймал мяч, но тот выскочил из рук и закатился за линию ворот. Скоро Георгадзе забил третий гол, а Кониашвили – четвертый. И все это в первом тайме.

Каков был разговор в раздевалке «Трактора» не известно, но гости завладели большим игровым преимуществом. Динамовцы не могли перейти центр поля. Дважды Савельев, Ребров, Погорелов, Орлов имели хорошие шансы забить мяч в сетку, но либо наносили удары мимо цели, либо в руки вратарю. Хозяева, чуть ли не за единственную контратаку умудрили забить пятый гол, нанеся волгоградцам унизительное поражение. По традиции тех лет тренеры ставили в протокол оценки своим подопечным. Естественно, большинство местных футболистов получили «пятерки», а у волжан только Втюрин, Погорелов и Орлов получили «трояки», остальные – «двойки».

Конечно, потом начались «разборы полётов». В одной из газет писалось, что главной причиной поражений стало то, что давно мечтавшие о море футболисты «Трактора» накануне матча «зависли» на пляже и попросту «перегрелись» на солнце, забыв о спортивном режиме.





В свою очередь, главный тренер «Трактора» Иван Иванович Конов, сетовал на психологию. «Некоторые команды не готовы играть на выезде, – писал Конов в своём обзоре в «Советском спорте» после матча в Батуми. – В значительной мере дело в распространенном взгляде о проблеме «чужого поля», которая попросту настраивает футболистов на предстоящий матч так, что-де, мол, в гостях, всё равно не выиграешь. Отсюда болезненная реакция на ошибки судей, попытки представить дело так, будто на выезде арбитры «засуживают».

Теория «чужого поля» наносит немало среда. Она способствует оборонческим тенденциям, поощряет развитие «бетонов» и приводит к появлению «чистильщиков». И всё-таки, как бывший форвард, не могу не отметить прогресс нападения в командах нашей подгруппы».

Еще одну версию, пожалуй, самую правдоподобную, через много лет рассказывали сами футболисты – участники того матча. Даже не версию, а скорее байку. «Ближе к вечеру, к нам в гостиницу пожаловали представители местного населения. Условно Резо, Гоги, Лука и Иракли. Эй, говорят, генацвале, рады вас видеть у нас. С собой несут ящик чачи, два ящика вина и так далее. Давай за Сталинград, за Сталина, за ваш великий город-город герой, который в сердце каждого грузина, по чуть-чуть. И далее ты меня уважаешь, я тебя уважаю… В общем, большинство волгоградцев проснулись ближе к обеду».

Конечно, публикация о том, что «солнце напекло» никого обидеть не могла. А вот выбить из колеи это поражение выбило. Вернувшись домой «Трактор» проиграл ивановскому «Текстильщику» (2:3), сыграл вничью с «Даугавой», проиграл в Калининграде. Выиграл в Таллине, но затем проиграл в Вильнюсе, а затем еще и дома «Спартаку» из Нальчика. И только потом пришли в себя, одержав четыре победы подряд, в том числе реваншистскую над «Текстильщиком» – 4:1.

На снимке: Иван Конов на Центральном стадионе Волгограда общается с болельщиками «Трактора». 1966 год.