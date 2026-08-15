В Волгоградской области объявили два уровня оранжевой опасности

По данным Волгоградского Гидрометцентра, на территории области до 11:00 17 августа действует предупреждение об атмосферной засухе. Метеостанции в Палласовке и Иловле фиксируют критически низкий уровень влажности воздуха. Ситуация усугубляется почвенной засухой под посевами яровой пшеницы – это явление зафиксировано в Палласовском районе.

Одновременно в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность V класса. До 15:00 17 августа максимальный уровень угрозы ожидается в отдельных центральных и юго-восточных районах. V класс означает наивысший риск возгораний и быстрого распространения огня в природных экосистемах.

Жителям и гостям Волгоградской области рекомендуется соблюдать меры предосторожности: не разводить костры, не сжигать сухую траву и мусор, осторожно обращаться с огнём на открытых территориях.