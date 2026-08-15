«Ротор» выстоял вдесятером, а поле сыграло против зрелищного футбола





В шестом туре чемпионата России среди команд Первой лиги волгоградский «Ротор» на родной «Волгоград Арене» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» – 1:1. Матч получился нервным и боевым: ключевым испытанием для хозяев стало удаление Эмерсона – команда осталась вдесятером, и именно в этот момент на первый план вышли характер игроков и тренерская собранность штаба Дмитрия Парфёнова.

Испытание меньшинством: выстоять и не рассыпаться

Остаться вдесятером в принципиальной игре против прямого конкурента – это всегда стресс и риск. Но «Ротор» не потерял структуру: команда сумела перестроиться и удержать контроль над игрой. Для болельщиков и экспертов это едва ли не самое важное впечатление от матча – не столько счёт, сколько способность коллектива держать удар.

Слова Дмитрия Парфёнова звучат как признание настоящей работы в тяжёлых условиях:

– Респект команде, ребятам. В непростой ситуации сохранили концентрацию и неплохо контролировали игру. Особенно ценно, что тренер не сглаживает эмоции и показывает реальный настрой команды:

– Команде респект номер один, что парни сидят и расстроились, что мы не выиграли сегодня. Это не дежурная фраза, а точный маркер амбиций: для «Ротора» ничья в такой ситуации – не повод для радости, а упущенная возможность. И эта внутренняя требовательность к себе – важнее любой формальной похвалы. При этом Парфёнов сохраняет рабочий, трезвый тон и не уходит от разбора ошибок:

– Ошибки мы посмотрим, разберём, но хотелось бы о хорошем, хороший боевой матч, в принципе. К такому матчу мы все готовились. Ну, сценарий. Мы остались в меньшинстве, и надо было реагировать.

В этих словах – и уважение к сопернику, и понимание сложности момента, и готовность работать дальше. Поле как невидимый соперник Если Парфёнов говорит о действиях своих игроков, то Сергей Юран бьёт в другую, но не менее важную точку – в условия, в которых эти действия приходилось совершать. Его оценка поля предельно откровенна и горька:

– Я сейчас вышел на поле – конечно, это ужасно. Для двух команд. Футболистов нужно будет восстанавливать, потому что действительно такой прекрасный стадион, болельщики ходят, футбольный город. А поле… Даже в 90‑е, по‑моему, когда я играл, наверное, плюс‑минус получше что‑то было. Юран не просто критикует – он объясняет, как плохое поле меняет саму природу игры:

– На этом поле проще разрушать, чем созидать. И дальше он раскладывает, к чему это приводит на практике:

– В целом на первый план выходили единоборства, подборы мячей, особенно вторые. Именно поэтому даже доминирование одной из сторон не давало ожидаемого результата. Юран честно говорит о том, что команда имела преимущество, но не смогла его реализовать:

– Нелепый гол залетел. А потом взяли игру под контроль, забили мяч, должны были дожимать. Он не снимает ответственности с игроков и не прячет проблему:

– Полтора тайма мы доминировали. Но нужно забивать. Были хорошие тоже моменты. При этом тренер подчёркивает, что проблема поля – общая, а не выгодная одной стороне:

– Очень сложно назвать это полем. Это для двух команд. Не так, что нам плохо, а им хорошо – нет.

И в завершение Юран снова возвращается к главному – к характеру команды и к атмосфере матча: