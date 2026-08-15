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Спорт

«Ротор» выстоял вдесятером, а поле сыграло против зрелищного футбола

Спорт 15.08.2026 13:40
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15.08.2026 13:40


В шестом туре чемпионата России среди команд Первой лиги волгоградский «Ротор» на родной «Волгоград Арене» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» – 1:1. Матч получился нервным и боевым: ключевым испытанием для хозяев стало удаление Эмерсона – команда осталась вдесятером, и именно в этот момент на первый план вышли характер игроков и тренерская собранность штаба Дмитрия Парфёнова. 

Испытание меньшинством: выстоять и не рассыпаться

Остаться вдесятером в принципиальной игре против прямого конкурента – это всегда стресс и риск. Но «Ротор» не потерял структуру: команда сумела перестроиться и удержать контроль над игрой. Для болельщиков и экспертов это едва ли не самое важное впечатление от матча – не столько счёт, сколько способность коллектива держать удар.

Слова Дмитрия Парфёнова звучат как признание настоящей работы в тяжёлых условиях:

– Респект команде, ребятам. В непростой ситуации сохранили концентрацию и неплохо контролировали игру.

Особенно ценно, что тренер не сглаживает эмоции и показывает реальный настрой команды:

– Команде респект номер один, что парни сидят и расстроились, что мы не выиграли сегодня.

Это не дежурная фраза, а точный маркер амбиций: для «Ротора» ничья в такой ситуации – не повод для радости, а упущенная возможность. И эта внутренняя требовательность к себе – важнее любой формальной похвалы.

При этом Парфёнов сохраняет рабочий, трезвый тон и не уходит от разбора ошибок:

– Ошибки мы посмотрим, разберём, но хотелось бы о хорошем, хороший боевой матч, в принципе. К такому матчу мы все готовились. Ну, сценарий. Мы остались в меньшинстве, и надо было реагировать.


В этих словах – и уважение к сопернику, и понимание сложности момента, и готовность работать дальше.

Поле как невидимый соперник

Если Парфёнов говорит о действиях своих игроков, то Сергей Юран бьёт в другую, но не менее важную точку – в условия, в которых эти действия приходилось совершать. Его оценка поля предельно откровенна и горька:

– Я сейчас вышел на поле – конечно, это ужасно. Для двух команд. Футболистов нужно будет восстанавливать, потому что действительно такой прекрасный стадион, болельщики ходят, футбольный город. А поле… Даже в 90‑е, по‑моему, когда я играл, наверное, плюс‑минус получше что‑то было.

Юран не просто критикует – он объясняет, как плохое поле меняет саму природу игры:

– На этом поле проще разрушать, чем созидать.

И дальше он раскладывает, к чему это приводит на практике:

– В целом на первый план выходили единоборства, подборы мячей, особенно вторые.

Именно поэтому даже доминирование одной из сторон не давало ожидаемого результата. Юран честно говорит о том, что команда имела преимущество, но не смогла его реализовать:

– Нелепый гол залетел. А потом взяли игру под контроль, забили мяч, должны были дожимать.

Он не снимает ответственности с игроков и не прячет проблему:

– Полтора тайма мы доминировали. Но нужно забивать. Были хорошие тоже моменты.

При этом тренер подчёркивает, что проблема поля – общая, а не выгодная одной стороне:

– Очень сложно назвать это полем. Это для двух команд. Не так, что нам плохо, а им хорошо – нет.


И в завершение Юран снова возвращается к главному – к характеру команды и к атмосфере матча:

– Поблагодарил свою команду, что характер проявили. Здесь непросто всем командам играть, при такой поддержке болельщиков.

Эти слова – и признание того, что «Урал» тоже прошёл через сложное испытание, и косвенное уважение к волгоградским трибунам, которые добавляют давления и делают игру ещё тяжелее.

Почему эта ничья – не просто ничья

Для «Ротора» этот матч – важный маркер: команда умеет держать удар и не терять структуру в кризисной ситуации. Эмоциональная реакция игроков (расстройство из‑за ничьей) говорит о правильных амбициях и готовности бороться за очки в любых условиях.

Для «Урала» результат – повод задуматься о реализации: полтора тайма доминирования – это серьёзный актив, но если он не конвертируется в голы, ценность его резко снижается.

А вот общий для обеих сторон фактор – качество поля – остаётся главным антигероем матча. Оно не просто портит отдельные эпизоды, а меняет саму природу игры: вместо созидания и красивых комбинаций на первый план выходят борьба, подборы и случайные отскоки. 

Отдельная линия напряжения матча – эпизоды, где решения арбитра добавляли нервов обеим скамейкам. В такой плотной, силовой игре, где и без того всё решается на сантиметрах, каждый свисток воспринимается острее. Но и тренеры, и игроки в итоге сфокусировались не на спорах с судьёй, а на том, чтобы выжимать максимум из того, что есть.

Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU

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