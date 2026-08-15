«Ротор» выстоял вдесятером, а поле сыграло против зрелищного футбола

В шестом туре чемпионата России среди команд Первой лиги волгоградский «Ротор» на родной «Волгоград Арене» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» – 1:1. Матч получился нервным и боевым: ключевым испытанием для хозяев стало удаление Эмерсона – команда осталась вдесятером, и именно в этот момент на первый план вышли характер игроков и тренерская собранность штаба Дмитрия Парфёнова.
Испытание меньшинством: выстоять и не рассыпаться
Остаться вдесятером в принципиальной игре против прямого конкурента – это всегда стресс и риск. Но «Ротор» не потерял структуру: команда сумела перестроиться и удержать контроль над игрой. Для болельщиков и экспертов это едва ли не самое важное впечатление от матча – не столько счёт, сколько способность коллектива держать удар.
Слова Дмитрия Парфёнова звучат как признание настоящей работы в тяжёлых условиях:
Особенно ценно, что тренер не сглаживает эмоции и показывает реальный настрой команды:
Это не дежурная фраза, а точный маркер амбиций: для «Ротора» ничья в такой ситуации – не повод для радости, а упущенная возможность. И эта внутренняя требовательность к себе – важнее любой формальной похвалы.
При этом Парфёнов сохраняет рабочий, трезвый тон и не уходит от разбора ошибок:
В этих словах – и уважение к сопернику, и понимание сложности момента, и готовность работать дальше.
Поле как невидимый соперник
Если Парфёнов говорит о действиях своих игроков, то Сергей Юран бьёт в другую, но не менее важную точку – в условия, в которых эти действия приходилось совершать. Его оценка поля предельно откровенна и горька:
Юран не просто критикует – он объясняет, как плохое поле меняет саму природу игры:
И дальше он раскладывает, к чему это приводит на практике:
Именно поэтому даже доминирование одной из сторон не давало ожидаемого результата. Юран честно говорит о том, что команда имела преимущество, но не смогла его реализовать:
Он не снимает ответственности с игроков и не прячет проблему:
При этом тренер подчёркивает, что проблема поля – общая, а не выгодная одной стороне:
И в завершение Юран снова возвращается к главному – к характеру команды и к атмосфере матча:
Эти слова – и признание того, что «Урал» тоже прошёл через сложное испытание, и косвенное уважение к волгоградским трибунам, которые добавляют давления и делают игру ещё тяжелее.
Почему эта ничья – не просто ничья
Для «Ротора» этот матч – важный маркер: команда умеет держать удар и не терять структуру в кризисной ситуации. Эмоциональная реакция игроков (расстройство из‑за ничьей) говорит о правильных амбициях и готовности бороться за очки в любых условиях.
Для «Урала» результат – повод задуматься о реализации: полтора тайма доминирования – это серьёзный актив, но если он не конвертируется в голы, ценность его резко снижается.
А вот общий для обеих сторон фактор – качество поля – остаётся главным антигероем матча. Оно не просто портит отдельные эпизоды, а меняет саму природу игры: вместо созидания и красивых комбинаций на первый план выходят борьба, подборы и случайные отскоки.
Отдельная линия напряжения матча – эпизоды, где решения арбитра добавляли нервов обеим скамейкам. В такой плотной, силовой игре, где и без того всё решается на сантиметрах, каждый свисток воспринимается острее. Но и тренеры, и игроки в итоге сфокусировались не на спорах с судьёй, а на том, чтобы выжимать максимум из того, что есть.
Александр Веселовский
Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU