Под Волгоградом ищут подрядчика для ремонта моста за 90 млн рублей





Мост через реку Балыклейку на федеральной трассе Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области ждёт ремонт. Заказчик – ФКУ «Нижне-Волжское управление автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» – объявил тендер на выполнение работ.

Начальная цена контракта – более 90 миллионов рублей. Средства выделены из федерального дорожного фонда. Ремонт планируют завершить до декабря 2028 года.

В рамках контракта подрядчик должен: отремонтировать дорожное покрытие проезжей части и тротуаров, обновить барьерное ограждение, нанести свежую разметку, установить новые дорожные знаки.

Основной целью является улучшение технического состояние моста и повышение безопасности дорожного движения. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 августа.

Фото: архив V102.RU