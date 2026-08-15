



В ночь с 14 на 15 августа Волгоградская область в течение 8 часов провела в тревожном ожидании. На территории региона в минувшую ночь были объявлены сразу несколько опасностей. Собрали всё, что на текущий момент известно о неспокойной ночи.

Беспилотная опасность

Вечером 14 августа в региона была объявлена беспилотная опасность. Предупреждение было объявлено в 22:15 по московскому времени.

Жителям рекомендовали занять безопасно место в квартире, находиться подальше от окон и не пользоваться лифтами.

Ракетная опасность и ночной вой сирен

Уже 15 августа в регионе была объявлена ракетная опасность. Сообщение было объявлено в 02:21 мск. Жителям региона было рекомендовано отключить газ, воду, электричество, а после проследовать в ближайшее укрытие или ближайшее заглубленное помещение – подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п.

Чуть позже волгоградцы были разбужены воем сирен. Звуки, напоминающие о необходимости укрыться в заглубленных помещениях, услышали жители всех районов региональной столицы.

Закрытие воздушной гавани

В 02.:48 мск по приказу Росавиации был закрыт аэропорт Волгограда на прием и выпуск самолетов из-за ракетной опасности. К данному часу в связи с ограничениями задерживаются три рейса. В момент публикации информации ограничения в воздушной гавани еще действуют.

Отметим, отбой ракетной опасности был объявлен для Волгоградской области лишь 15 августа в 04:15. Отбой беспилотной опасности произошел в 06:47.