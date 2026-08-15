818 волгоградских пар получили медаль «За любовь и верность»





В Волгоградской области с 2010 года вручают медаль «За любовь и верность» супругам, которые служат образцом семейных устоев. Как сообщили в региональном комитете соцзащиты, за это время награды удостоены 818 пар, сообщили в региональном комитете соцзащиты населения.

Ежегодно выбирают 45 семей, чей брак признают достойным особого знака внимания. Кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям:

– состоять в зарегистрированном браке не менее 25 лет;

– быть примером крепкой, счастливой семьи для земляков;

– воспитать детей достойными членами общества.

Традиционно церемония награждения приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. 2026 год не стал исключением – чествование семейных пар прошло накануне праздника.