



Пожилую женщину в предынсультном состоянии пришлось срочно эвакуировать с острова Сарпинский на «большую землю» сегодня, 12 февраля. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, жительнице хутора Кожзавод стало плохо и ее сын вызвал фельдшера здравпункта острова Сарпинский ГУЗ Поликлиники №5 Викторию Бузенкову. Медик заподозрила у пенсионерки предынсульт. В таком состоянии ее нужно было срочно госпитализировать. Фельдшер и водитель машины санслужбы Олег связались с муниципальной службой спасения, и спасатели прибыли на остров на аэролодке.

Пенсионерку доставили на берег, где уже пришвартовалась аэролодка. После того, как пациент оказалась на борту, мужчинам пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытолкать плавательное средство с нагромоздившихся у берега льдин. Спасателей с бабушкой на том берегу уже ждала скорая помощь.

Жительница Сарпинского в настоящее время находится в больнице, угрозы для жизни нет, рассказывают островитяне.

Напомним, накануне стало известно о прекращении речного сообщения по маршруту Руднева-остров Сарпинский из-за покрывшейся льдом Волги. Пассажирский теплоход при попытке пришвартоваться застрял во льдах. Его пришлось освобождать из ледяного плена с помощью речного буксира.

Из-за погодных условий пассажирское сообщение с островом осуществляется по временному маршруту – от 13-ого причала речпорта до пристани напротив Тулака. А учащихся школы №25, расположенной на острове, до 16 февраля перевели на дистант.

Видео V102.RU