



21 февраля в Волжском Волгоградской области пройдёт фестиваль рыбной ловли «Волжская FISHка». Соревнования состоятся в акватории залива реки Ахтубы возле территории городского пляжа.

По информации федерации рыбного спорта Волгоградской области, каждый участник должен иметь свой собственный ледоруб и рыбные снасти. Ловить разрешено на одну удочку с использованием любых насадок и прикормок, кроме живца и частей рыбы. Также рыбакам запрещено использовать эхолоты и бурить лунки на расстоянии ближе 5 метров к другим участникам соревнования.

Отметим, победитель будет определён по итогу взвешивания улова и работы судейской коллегии. Для участия в фестивале желающим необходимо предварительно зарегистрироваться у организаторов по номеру 8-909-384-49-47.

Фото: «Волжская FISHка» / vk.com