12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Федеральные новости
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
Арест отсрочил планы по застройке аксайских рынков

Территории бывших аксайских рынков «Овощной», «Атлант», «Алмаз» и «Строительный» в Ростовской области, на которые наложен арест, не смогут отдать под застройку. Как сообщает  Привет–Ростов, это имущество проходит по громкому уголовному делу, возбужденному против бывшего главы района Виталия Борзенко, владельца рынков Карима Бабаева, его сыновей и ряда предпринимателей. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, организации преступного сообщества и ряде других преступлений.

Указанные рынки были закрыты в конце апреля 2021 года в рамках расследования этого уголовного дела. Следствие считает, что земля под ними была незаконно переведена в частную собственность. Стоимость земельных участков оценивается в 426 млн рублей, а незаконный доход фигурантов от ее использования – в 219 млн рублей.

В июне 2021 года на активы фигурантов уголовного дела, в том числе и на вышеуказанные рынки был наложен арест. Несмотря на планы по застройке этих территорий, до завершения судебных разбирательств это сделать невозможно.

Фото из архива V102.RU

14:53
Волгоградцам объяснили условия 100-процентных выплат по больничномуСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде пенсионер госпитализирован после пожара в разрушающемся общежитииСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде досрочно встретят китайский новый годСмотреть фотографии
13:05
В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
12:36
Школьники 16 районов и городов Волгоградской области остались дома из-за гололедаСмотреть фотографии
12:12
Волгоградские сумотори блестяще выступили на чемпионате и первенстве ЮФОСмотреть фотографии
12:06
В Калмыкии погибли двое сотрудников уголовного розыска из Волгограда, один выжилСмотреть фотографии
12:03
В Роскачестве рассказали волгоградцам о повальной «дистрофии» упаковок в магазинахСмотреть фотографии
11:38
Силовики искали нелегалов и места пусков БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
СК возбудил дело по ДТП в Калмыкии с погибшими полицейскимиСмотреть фотографии
10:54
В Суровикинском районе трое пассажиров госпитализированы после лобового столкновенияСмотреть фотографии
10:51
РИА Рейтинг: волгоградцы накопили по 263 тысячи на вкладахСмотреть фотографии
10:34
На волгоградские дороги ночью высыпали 1000 тонн реагентовСмотреть фотографии
10:28
Оборот волгоградских предприятий замер на уровне 2,8 трлн рублейСмотреть фотографии
10:23
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцевСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области мать погибшего участника СВО освободили от кредитной кабалыСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом Россельхознадзор уличил гослабораторию в легализации «серой» молочкиСмотреть фотографии
09:29
«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в КалмыкииСмотреть фотографии
08:20
ЦГМС: в Волгоградскую область возвращаются 29-градусные морозыСмотреть фотографии
08:07
Выпавший 9 февраля снег в Волгограде ослабил гололедСмотреть фотографии
07:47
В Волгоградской области похоронят 28-летнего участника СВО Сергея ВасильеваСмотреть фотографии
07:37
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 9 февраляСмотреть фотографии
06:55
Облкомтранс сообщил об изменениях в работе такси с 1 мартаСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде и области массово отменили уроки из-за гололедаСмотреть фотографии
06:12
Поезд Пермь-Симферополь прибудет в Волгоград с 4-часовой задержкойСмотреть фотографии
06:00
Фейковые соцработники грозят волгоградцам потерей денегСмотреть фотографии
05:47
В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичнымиСмотреть фотографии
05:45
С закрытого аэропорта и угрозы БПЛА началась неделя в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:59
Волгоградцы встали на коньки на обледенелых улицахСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
В Волжском объявили о переводе школьников на дистант 9 февраляСмотреть фотографии
 