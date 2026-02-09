Арест отсрочил планы по застройке аксайских рынков

Территории бывших аксайских рынков «Овощной», «Атлант», «Алмаз» и «Строительный» в Ростовской области, на которые наложен арест, не смогут отдать под застройку. Как сообщает Привет–Ростов, это имущество проходит по громкому уголовному делу, возбужденному против бывшего главы района Виталия Борзенко, владельца рынков Карима Бабаева, его сыновей и ряда предпринимателей. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, организации преступного сообщества и ряде других преступлений.

Указанные рынки были закрыты в конце апреля 2021 года в рамках расследования этого уголовного дела. Следствие считает, что земля под ними была незаконно переведена в частную собственность. Стоимость земельных участков оценивается в 426 млн рублей, а незаконный доход фигурантов от ее использования – в 219 млн рублей.

В июне 2021 года на активы фигурантов уголовного дела, в том числе и на вышеуказанные рынки был наложен арест. Несмотря на планы по застройке этих территорий, до завершения судебных разбирательств это сделать невозможно.

Фото из архива V102.RU

