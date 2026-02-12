



В Волгоградской области разгорается очередной коррупционный скандал. Полицейские совместно с оперативниками ФСБ вскрыли махинации при восстановлении Станично-Луганского района ЛНР. По данным силовиков, представитель подрядной организации администрации Волгоградской области подписал субподрядчику документы о выполнении сметы по обновлению местной школы, завышенной на 15 млн рублей.

- С июля по октябрь 2022 года строителями ремонтные работы были выполнены частично, однако руководитель фирмы-субподрядчика и представитель заказчика вступили в преступный сговор, в связи с чем представителем заказчика были подписаны документы о сдаче-приёмке объекта с завышенной стоимостью работ, которые не были осуществлены полностью, в то время как оплата была произведена в полном объёме на сумму свыше 47 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Махинации вскрылись в 2025 году, когда сотрудники ФСБ России обнаружили несоответствие оплаченного объёма работ выполненному в реальности. В результате силовики задержали 55-летнего представителя заказчика и его визави – 39-летнего руководителя строительной фирмы.

Отметим, фигуранты взяты под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»