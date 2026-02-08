Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости
 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Расследования

Бастрыкин поручил разобраться с нападением бездомных собак на волгоградцев

Александр Бастрыкин вновь затребовал у СУ СК России по Волгоградской области доклад о расследовании уголовного дела из-за регулярных нападений животных на жителей регионального центра. Как сообщает ИА «Высота 102», проблема вновь привлекла внимание председателя СК России после нападения собак на волгоградок. 

Одна из пострадавших пожаловалась на бездействие властей и отсутствие мер по отлову бродячих собак. По факту произошедшего следователи СУ СКР по Волгоградской области уже расследуют уголовное дело по статье «Халатность». 

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и об всех установленных обстоятельствах.

Лента новостей

13:34
В Волгоградской области выросли пособия по безработице
13:09
Старые здания Волгограда: самое старое здание и исторические дома
12:50
Праздник зрелищного спорта - чемпионат Волгоградской области по спортивной аэробике
12:22
Анри, Магмора и Сартхака: как волгоградцы называли младенцев в январе
11:55
Бастрыкин поручил разобраться с нападением бездомных собак на волгоградцев
11:40
Под Волгоградом на трассе ввели запрет на движение фур из-за тумана и гололеда
11:02
«Пока на улице - минус, у нас уже весна»: в Волжском в разгар морозов распустились тюльпаны, ландыши и сирень
10:44
В Волгоградской области в 2026 году запланировано десяток фестов и концертов
10:14
В Волгограде из-за ДТП остановлено движение трамваев №13
10:05
Ярослав Черний установил личный рекорд на «Матчевой встрече»
09:41
Волгоградцы рискуют остаться без газа с 1 марта
09:26
Юная волжанка отдала крупную сумму за фейковое жилье
09:01
Зимние забавы 2026: где и почем покататься в Волгограде и области
08:37
БПЛА не сбивали в Волгоградской области 8 февраля
08:17
Андрей Семёнов отправился на просмотр в «Камаз»
07:52
В Волгограде не нашли подрядчика на ремонт колледжа за 123 млн
07:24
В Волгограде Росавиация открыла для полетов небо 8 февраля
07:06
В Волгоградской области отменили четырехчасовую опасность по БПЛА
21:22
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о втором за неделю снегопаде
20:20
«Волжаночка-ГРАСС» проиграла календарный матч в Саратове
19:48
«Доживём ли до расселения?»: текущие трубы превратили в ад жизнь волгоградцев на ул. Бахтурова
18:07
«Мы отвыкли от настоящих морозов» : середина зимы в Волгограде стала самой холодной за 12 лет
17:27
В Волгограде к концу 2026 года разработают проект обновления трамвайного маршрута №11
16:35
«Спартак‑Волгоград» удержал победу во втором матче
15:52
Волгоградцам на день приглушат вещание радиопередач
15:09
Камышинскому рецидивисту грозит 8-летний срок за хранение взрывчатки
14:00
В Волгограде иномарка сбила 11-летнего школьника на санках
13:37
«Мое право любить сильнее смерти»: сражающаяся с онкологией волгоградка - о своем пути и помощи детскому онкоотделению
13:01
В первом матче 15 тура волгоградки разгромили «Штурм 2002»
12:24
Движение поездов на перегоне «Качалино-Котлубань» восстановлено после схода вагонов
 