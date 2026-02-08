



Александр Бастрыкин вновь затребовал у СУ СК России по Волгоградской области доклад о расследовании уголовного дела из-за регулярных нападений животных на жителей регионального центра. Как сообщает ИА «Высота 102», проблема вновь привлекла внимание председателя СК России после нападения собак на волгоградок.

Одна из пострадавших пожаловалась на бездействие властей и отсутствие мер по отлову бродячих собак. По факту произошедшего следователи СУ СКР по Волгоградской области уже расследуют уголовное дело по статье «Халатность».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и об всех установленных обстоятельствах.