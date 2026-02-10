



В Министерстве здравоохранения Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в жутком ДТП на трассе Р-22 «Каспий», где сразу погибли три человека, а ещё шесть получили травмы разной степени тяжести. По данным медиков на 18:15 9 февраля, часть пациентов уже покинули больницу.

- Ребенок 2017 года рождения вместе с родителями, которые также находились в автомобиле во время аварии, после обследования и оказания медицинской помощи самостоятельно убыли по месту жительства. Двое пациентов, доставленных с места ДТП в Республиканскую больницу им. П.П. Жемчуева, находятся в стабильном состоянии и проходят лечение в травматологическом отделении, - подчеркнул министр здравоохранения республики Булат Сараев.

Состояние ещё одного пациента, доставленного в реанимацию, специалистам удалось стабилизировать, однако оно по-прежнему оценивается как тяжёлое.

Отметим, как ранее сообщала редакция, авария произошла на федеральной трассе 8 февраля. В результате столкновения автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Ларгус» среди троих погибших оказались двое волгоградских полицейских. За жизнь третьего оперативника сейчас борются медики. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото из архива ИА «Высота 102»