«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости
 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Федеральные новости
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцев

В Министерстве здравоохранения Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в жутком ДТП на трассе Р-22 «Каспий», где сразу погибли три человека, а ещё шесть получили травмы разной степени тяжести. По данным медиков на 18:15 9 февраля, часть пациентов уже покинули больницу.

- Ребенок 2017 года рождения вместе с родителями, которые также находились в автомобиле во время аварии, после обследования и оказания медицинской помощи самостоятельно убыли по месту жительства. Двое пациентов, доставленных с места ДТП в Республиканскую больницу им. П.П. Жемчуева, находятся в стабильном состоянии и проходят лечение в травматологическом отделении, - подчеркнул министр здравоохранения республики Булат Сараев.

Состояние ещё одного пациента, доставленного в реанимацию, специалистам удалось стабилизировать, однако оно по-прежнему оценивается как тяжёлое.

Отметим, как ранее сообщала редакция, авария произошла на федеральной трассе 8 февраля. В результате столкновения автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Ларгус» среди троих погибших оказались двое волгоградских полицейских. За жизнь третьего оперативника сейчас борются медики. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

