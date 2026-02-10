



Волгоградский облсуд смягчил вынесенный в октябре прошлого года приговор саратовскому олигарху Виктору Качуровскому. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона, в соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ему Котовским районным судом наказание по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев в колонии строгого режима заменено на условное, с испытательным сроком в 4 года.

Напомним, 58-летний Виктор Качуровский, согласно приговору, занимая пост заместителя гендиректора ООО «Электросбытовая компания», в феврале 2024 года предложил замглавы Котово Борису Тарееву взятку в размере 250 000 рублей за изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый без процедур согласования. Бизнесмен рассчитывал, что перевозками займется контролируемая им компания. Тареев через некоторое время вынес соответствующее постановление, после чего на его счет поступили обещанные деньги.

Свою вину Виктор Качуровский признал. Помимо лишения свободы он был приговорен к штрафу в размере 1 250 000 рублей. Защита осужденного обжаловала приговор и он в итоге был изменен.

В настоящее время в Котовском районном суде рассматривается дело Бориса Тареева, бывшего заместителя главы Котово. Он обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

По версии следствия, Тареев получил от саратовского бизнесмена Виктора Качуровского в размере 1,5 миллиона рублей за покровительство при разработке инвестиционной программы, связанной с теплоснабжением города. Целью являлось принятие льготных тарифов для компании ООО «Электросбыт», одним из руководителей которых является Качуровский.

Также Тареев получил от предпринимателя в качестве взятки 250 тыс. рублей за незаконные действия, направленные на изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый в интересах перевозчика, аффилированного с бизнесменом.

В обвинительном заключении указан еще один эпизод деятельности бывшего чиновника, связанный с требованием к подчиненным передать ему часть зарплаты. Борис Тареев таким образом хотел погасить выписанный ему штраф за нарушение правил размещения контейнерных площадок.

Обвинительный приговор выслушала и бывшая главред районной газеты «Маяк» Тамара Сидорова. Вступившая в криминальные связи с олигархом Качуровским женщина приговорена к к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в 3-кратном размере полученной взятки – 1,425 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания Тамара Сидорова не сможет в течение пяти лет после окончания отбывания наказания заниматься журналисткой или издательской деятельностью. Также суд принял решение о конфискации в доход государства незаконно полученных ею денежных средств. При этом подсудимой предоставлена отсрочка в отбывании назначенного ей реального срока до достижения ее младшим ребенком 14-летия – до 20 мая 2031 года. Решение суда не вступило в законную силу.