Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
В России приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Об этом сообщили источники РБК в IT-сфере.  Уточняется, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничиванию работы сервиса. Работы...
Федеральные новости
 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Расследования

Волгоградский облсуд выпустил на свободу саратовского олигарха Качуровского

Расследования 10.02.2026 14:11
0
10.02.2026 14:11


Волгоградский облсуд смягчил вынесенный в октябре прошлого года приговор саратовскому олигарху Виктору Качуровскому. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона, в соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ему Котовским районным судом наказание по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев в колонии строгого режима заменено на условное, с испытательным сроком в 4 года.

Напомним, 58-летний Виктор Качуровский, согласно приговору, занимая пост заместителя гендиректора ООО «Электросбытовая компания», в феврале 2024 года предложил замглавы Котово Борису Тарееву взятку в размере 250 000 рублей за изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый без процедур согласования. Бизнесмен рассчитывал, что перевозками займется контролируемая им компания. Тареев через некоторое время вынес соответствующее постановление, после чего на его счет поступили обещанные деньги. 

Свою вину Виктор Качуровский признал. Помимо лишения свободы он был приговорен к штрафу в размере 1 250 000 рублей. Защита осужденного обжаловала приговор и он в итоге был изменен. 

В настоящее время в Котовском районном суде рассматривается дело Бориса Тареева, бывшего заместителя главы Котово. Он обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. 

По версии следствия, Тареев получил от саратовского бизнесмена Виктора Качуровского в размере 1,5 миллиона рублей за покровительство при разработке инвестиционной программы, связанной с теплоснабжением города. Целью являлось принятие льготных тарифов для компании ООО «Электросбыт», одним из руководителей которых является Качуровский. 

Также Тареев получил от предпринимателя в качестве взятки 250 тыс. рублей за незаконные действия, направленные на изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый в интересах перевозчика, аффилированного с бизнесменом.

В обвинительном заключении указан еще один эпизод деятельности бывшего чиновника, связанный с требованием к подчиненным передать ему часть зарплаты. Борис Тареев таким образом хотел погасить выписанный ему штраф за нарушение правил размещения контейнерных площадок. 

Обвинительный приговор выслушала и бывшая главред районной газеты «Маяк» Тамара Сидорова. Вступившая в криминальные связи с олигархом Качуровским женщина  приговорена к к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в 3-кратном размере полученной взятки – 1,425 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания Тамара Сидорова не сможет в течение пяти лет после окончания отбывания наказания заниматься журналисткой или издательской деятельностью. Также суд принял решение о конфискации в доход государства незаконно полученных ею денежных средств. При этом подсудимой предоставлена отсрочка в отбывании назначенного ей реального срока до достижения ее младшим ребенком 14-летия – до 20 мая 2031 года. Решение суда не вступило в законную силу. 

Ранее сообщалось, что Тамара Сидорова обвинялась в получении взятки от Виктора Качуровского.  За 475 тысяч рублей руководитель районной газеты публиковала материалы в интересах компаний, находящихся под контролем предпринимателя. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.02.2026 14:11
Расследования 10.02.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2026 10:01
Расследования 10.02.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2026 06:27
Расследования 10.02.2026 06:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 19:12
Расследования 09.02.2026 19:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 15:11
Расследования 09.02.2026 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 12:06
Расследования 09.02.2026 12:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 11:38
Расследования 09.02.2026 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 11:35
Расследования 09.02.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 11:06
Расследования 09.02.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.02.2026 11:55
Расследования 08.02.2026 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.02.2026 09:26
Расследования 08.02.2026 09:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 19:14
Расследования 06.02.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 17:04
Расследования 06.02.2026 17:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 15:17
Расследования 06.02.2026 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 14:04
Расследования 06.02.2026 14:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:56
АГМК станет следующим соперником «Ротора» на сборахСмотреть фотографии
14:26
«Оцепили подъезд и эвакуировали людей»: боеприпасы времен войны нашли на чердаке пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:17
«Всё руководство уже там»: волгоградцы оказались без тепла в морозы из-за «забытой» задвижки в МКДСмотреть фотографии
14:11
Волгоградский облсуд выпустил на свободу саратовского олигарха КачуровскогоСмотреть фотографии
14:01
«Очаг распространился на все полушарие»: в Волгограде врачи спасают пациента с инсультомСмотреть фотографии
13:45
Роскомнадзор начнет замедлять TelegramСмотреть фотографии
12:53
Облздрав выплатит 55 тысяч ребенку-инвалиду за лечебное питаниеСмотреть фотографии
12:09
612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР Павлом НестругинымСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области школьники выбрали предметы для сдачи ЕГЭСмотреть фотографии
11:36
Весной уплывем? В Росводресурсах зафиксировали стремительное заполнение водохранилищ на ВолгеСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде с 1 марта таксистов начнут «пересаживать» на российские автоСмотреть фотографии
10:59
«Шагнул с тротуара под колеса»: волгоградца насмерть задавил автобус в ТаиландеСмотреть фотографии
10:11
Водители Гремячинского ГОКа прошли курсы защитного вожденияСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде потушили банный комплекс на улице КаспийскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
На дороги Волгоградской области раскидали 5 тысяч тонн реагентовСмотреть фотографии
10:01
Тысяча потерпевших и 846 млн ущерба: в Волгограде осудят создателей финансовой пирамидыСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцы второй день жалуются на сбои в работе TelegramСмотреть фотографии
09:25
Травматологии Ростова переполнены из-за гололедаСмотреть фотографии
09:23
Соцфонд: мошенники обманывают волгоградцев на фоне индексаций пенсийСмотреть фотографии
09:18
Топ-10 волгоградских УК с долгами за свет до 10 млн назвали энергетикиСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области 3,3 тыс. учёных вовлечены в научные разработкиСмотреть фотографии
08:49
В центре Волгограда загорелся банный комплексСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
«Ротор» в семинаре РФС – разбор ключевых игровых моментовСмотреть фотографии
08:24
В Волгоградской области запретят рекламу энергетиков среди подростковСмотреть фотографии
08:13
Волгоградцы пережили ночь 10 февраля без атак БПЛАСмотреть фотографии
07:44
Под Волгоградом в рамках КШУ массово оборудуют эвакуационные пунктыСмотреть фотографии
07:18
В Волгоградской области отменена ночная опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:55
Волгоградские автошколы с 1 марта начнут обучать водителей по-новомуСмотреть фотографии
06:27
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцевСмотреть фотографии
 