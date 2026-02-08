Юная волжанка отдала крупную сумму за фейковое жилье





Очередной житель Волгоградской области стал жертвой мошеннической схемы. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, на этот раз лишилась денежных средств 19-летняя жительница Волжского.

Девушка пояснила, что в августе прошлого года в одной ид соцсетей нашла объявление о сдаче квартиры. Связавшись с арендодателем, она обсудила условия сделки и сумму аренды квартиры. Договорившись с незнакомцем, девушка перевела 21,5 тысч рублей.

Получив деньги, аферист перестал выходить на связь, а объявление о сдаче жилья было удалено. В полицию она решилась обратиться лишь в январе 2026 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ - «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».