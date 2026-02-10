В Волгограде перед судом предстанут создатели финансовой пирамиды, обманувшие более тысячи граждан на 846 миллионов рублей. Организатором преступной схемы, по данным следствия, является 69-летняя пенсионерка, которой помогали трое соучастников 47, 48 и 50 лет.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в зависимости от роли каждого они обвиняются в легализации денежных средств, добытых преступным путем, в крупному размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и организации деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств иных физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ).

Обвиняемые, по версии следствия, с января 2020 года по апрель 2024 года обещали гражданам высокую прибыль, но для этого им нужно было оформить на свое имя кредит и половину суммы отдать фигурантам. Те, в свою очередь, обещали, что будут погашать кредит за заемщиков. Однако свои обязательства они не исполняли.

На доходы, полученные таким нечестным путем, создатели финансовой пирамиды накупили недвижимости на 112 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела на имущество фигурантов стоимостью свыше 167 миллионов рублей был наложен арест.

Уголовное дело будет рассматривает Тракторозаводский районный суд Волгограда.





