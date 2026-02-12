Новая угроза атаки БПЛА: Росавиация закрыла аэропорт Волгограда





В Волгограде поздними вечером 12 февраля вслед за сообщением о воздушной угрозе Росавиация объявила о закрытии воздушной гавани.

По сообщению Федерального агентства воздушного транспорта, ограничения временно введены с 22.30 мск для безопасности пассажиров и гражданских судов.

Отметим, что на текущий момент закрытие воздушного пространства в Волгограде не влияет на расписание рейсов – к этому часу все воздушные суда благополучно вылетели из воздушной гавани.

Об отмене ограничений Росавиация сообщит дополнительно