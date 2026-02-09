СК возбудил дело по ДТП в Калмыкии с погибшими полицейскими





Следственный комитет Калмыкии возбудил уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими на территории республики. По данным республиканского следкома, дело будет расследоваться по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, как сообщалось, 8 февраля 2026 года, примерно в 8 часов 35 минут, на 170 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Кетченеровском районе произошла авария, в которой три человека погибли до приезда скорой помощи, шесть – пострадали.







Жертвами ДТП стали двое волгоградских полицейских и задержанный, которого они сопровождали в Волгоград.

По данным республиканского Минздрава, трое из пострадавших, включая 8-летнего ребенка, отказались от госпитализации и самостоятельно выехали в Волгоград. Один мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации республиканской больницы. Супружеская пара проходит лечение в травматологии этого медучреждения.



Фото СК по республике Калмыкия





