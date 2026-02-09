Злой сожитель «заминировал» квартиру волгоградки

В Красноармейском районе Волгограда задержан 59-летний мужчина, который сообщил в полицию о том, что квартира его сожительницы заминирована. На такой шаг мужчина решился, чтобы досадить своей даме, с которой он поссорился.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в настоящее время полиция расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений).

Установлено, что ранее судимый мужчина еще 21 января сделал ложный звонок в порывах злости. Он сознался в содеянном и раскаялся. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 3-х лет.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!