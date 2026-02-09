Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Федеральные новости
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
В РПН рассказали волгоградцам о распространении нового XFG-штамма COVID-19

В России обосновался новый штамм COVID-19. По данным Роспотребнадзора, 99% вновь зарегистрированных в нашей стране случаев инфицирования коронавирусной инфекцией приходится на штамм XFG, который также носит название «Стратус».

Специалисты отмечают, что патоген отличается высокой заразностью, при этом пациенты его переносят легче. У инфицированных не отмечается тяжёлых проявлений, и, соответственно, они не нуждаются в срочной госпитализации, а основная симптоматика схожа с обычными проявлениями ОРВИ. При этом эксперты предостерегают граждан от самолечения. Особенно это касается людей с ослабленной иммунной системой. Для них течение нового штамма представляет повышенную опасность.

Отметим, вариант COVID-19 XFG доминирует не только в России, но и во многих других странах. В среднем его доля в притоке заболевших коронавирусных инфекций по всему миру составляет 65%. В США он отмечается у 75% новых пациентов, а в Великобритании — у 50%.

19:12
Злой сожитель «заминировал» квартиру волгоградкиСмотреть фотографии
18:31
«Бабахнула батарея и труба с кипятком»: жители пятиэтажки на юге Волгограда неделю живут в коммунальном адуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
«Ротор» в Турции одержал победу над «Актобе» в контрольном матчеСмотреть фотографии
18:01
«Спартак» укрепляет позиции в СуперлигеСмотреть фотографии
17:36
Под Волгоградом выставлено на торги месторождение с 3,7 млн тонн нефтиСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде продавца оштрафовали за продажу пиротехники на 3 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:08
Тело замерзшего насмерть 15-летнего парня нашли на правом берегу ВолгиСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде снесут послевоенную двухэтажку на заброшенном полустанкеСмотреть фотографии
15:11
В РПН рассказали волгоградцам о распространении нового XFG-штамма COVID-19Смотреть фотографии
14:53
Волгоградцам объяснили условия 100-процентных выплат по больничномуСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде пенсионер госпитализирован после пожара в разрушающемся общежитииСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде досрочно встретят китайский новый годСмотреть фотографии
13:05
В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
12:36
Школьники 16 районов и городов Волгоградской области остались дома из-за гололедаСмотреть фотографии
12:12
Волгоградские сумотори блестяще выступили на чемпионате и первенстве ЮФОСмотреть фотографии
12:06
В Калмыкии погибли двое сотрудников уголовного розыска из Волгограда, один выжилСмотреть фотографии
12:03
В Роскачестве рассказали волгоградцам о повальной «дистрофии» упаковок в магазинахСмотреть фотографии
11:38
Силовики искали нелегалов и места пусков БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
СК возбудил дело по ДТП в Калмыкии с погибшими полицейскимиСмотреть фотографии
10:54
В Суровикинском районе трое пассажиров госпитализированы после лобового столкновенияСмотреть фотографии
10:51
РИА Рейтинг: волгоградцы накопили по 263 тысячи на вкладахСмотреть фотографии
10:34
На волгоградские дороги ночью высыпали 1000 тонн реагентовСмотреть фотографии
10:28
Оборот волгоградских предприятий замер на уровне 2,8 трлн рублейСмотреть фотографии
10:23
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцевСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области мать погибшего участника СВО освободили от кредитной кабалыСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом Россельхознадзор уличил гослабораторию в легализации «серой» молочкиСмотреть фотографии
09:29
«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в КалмыкииСмотреть фотографии
08:20
ЦГМС: в Волгоградскую область возвращаются 29-градусные морозыСмотреть фотографии
08:07
Выпавший 9 февраля снег в Волгограде ослабил гололедСмотреть фотографии
07:47
В Волгоградской области похоронят 28-летнего участника СВО Сергея ВасильеваСмотреть фотографии
 