В РПН рассказали волгоградцам о распространении нового XFG-штамма COVID-19





В России обосновался новый штамм COVID-19. По данным Роспотребнадзора, 99% вновь зарегистрированных в нашей стране случаев инфицирования коронавирусной инфекцией приходится на штамм XFG, который также носит название «Стратус».

Специалисты отмечают, что патоген отличается высокой заразностью, при этом пациенты его переносят легче. У инфицированных не отмечается тяжёлых проявлений, и, соответственно, они не нуждаются в срочной госпитализации, а основная симптоматика схожа с обычными проявлениями ОРВИ. При этом эксперты предостерегают граждан от самолечения. Особенно это касается людей с ослабленной иммунной системой. Для них течение нового штамма представляет повышенную опасность.

Отметим, вариант COVID-19 XFG доминирует не только в России, но и во многих других странах. В среднем его доля в притоке заболевших коронавирусных инфекций по всему миру составляет 65%. В США он отмечается у 75% новых пациентов, а в Великобритании — у 50%.

