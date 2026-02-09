- По предварительным данным, 8 февраля 2026 года на 170 км ФАД Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей Лада Гранта и Лада Ларгус. В результате ДТП 3 человека скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, 6 человек доставлены в медучреждение, - заявили в главке
В автомобиле Лада Гранта передвигались три сотрудника уголовного розыска, которые находились в служебной командировке, и житель Волгограда, находящийся в розыске по подозрению в совершении преступления.
Напомним, по факту ДТП следком Калмыкии возбудил уголовное дело. В республиканской больнице врачи борются за жизнь третьего оперативника. В этом медучреждении остаются на лечении еще два человека, а трое, включая ребенка, отказались от госпитализации.