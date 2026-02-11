Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Актуально

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Расследования

Волгоградец изуродовал подруге лицо молотком: раздробил челюсть

Расследования 11.02.2026 16:52
0
11.02.2026 16:52


В Волгоградской области 36-летняя женщина оказалась изуродованной своим же приятелем, повздорив с ним. В ярости мужчина бил ее сначала руками, а затем взял в руки молоток – удар пришелся в нижнюю челюсть пострадавшей. 

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, драма разыгралась 26 октября 2024 года.

– На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений у подсудимого возник преступный умысел на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гостье. Реализуя задуманное, Евгений Г. умышленно нанёс девушке не менее восьми ударов рукой в область головы, тела и рук, а также один удар ногой в грудь. Не остановившись на этом, подсудимый достал молоток и нанёс им удар в область нижней челюсти потерпевшей, – говорится в материалах дела. 

Уточняется, что в результате  удара молотком по лицу женщине пришлось перенести операцию по поводу осложнённого перелома нижней челюсти.

В ходе судебного процесса подсудимый признал вину частично, отрицая использование молотка в качестве оружия. Также подсудимый отрицал, что намеренно изуродовал подругу.   

– Рассмотрев материалы дела, Михайловский районный суд счёл доказанной вину подсудимого. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.02.2026 16:52
Расследования 11.02.2026 16:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2026 14:11
Расследования 10.02.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2026 10:01
Расследования 10.02.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2026 06:27
Расследования 10.02.2026 06:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 19:12
Расследования 09.02.2026 19:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 15:11
Расследования 09.02.2026 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 12:06
Расследования 09.02.2026 12:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 11:38
Расследования 09.02.2026 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 11:35
Расследования 09.02.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2026 11:06
Расследования 09.02.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.02.2026 11:55
Расследования 08.02.2026 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.02.2026 09:26
Расследования 08.02.2026 09:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 19:14
Расследования 06.02.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 17:04
Расследования 06.02.2026 17:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 15:17
Расследования 06.02.2026 15:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:03
Росстат зафиксировал новый виток подорожания бензина в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:42
Волгоградцев успокоили: повышения тарифов на услуги УК не будетСмотреть фотографии
19:23
Новые льготы и автовычеты: волгоградцам рассказали об изменениях в налоговом законодательствеСмотреть фотографии
18:46
В пойме под Волгоградом построят 38 водопропускных сооружений за 2,4 млрд рублейСмотреть фотографии
18:11
Волгоградцы сняли на видео спасение теплохода, застрявшего во льдах у СарпинскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
В Волгограде детсад выплатит 50 тыс. рублей за травму головы у ребенкаСмотреть фотографии
17:34
«Повесили замок и ушли»: в Волжском жильцы МКД ищут спасения от кипящего в подвале болотаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Школьников на острове Сарпинский перевели на дистант из-за замерзшей ВолгиСмотреть фотографии
16:52
Волгоградец изуродовал подруге лицо молотком: раздробил челюстьСмотреть фотографии
16:45
Жители Котово замерзают из-за повторной аварииСмотреть фотографии
16:34
В Госжилнадзоре назвали волгоградцам признаки фейковых платежекСмотреть фотографии
16:27
Сборная Волгограда взяла серебро на первенстве ЮФО по дзюдоСмотреть фотографии
16:21
«Ростелеком» провел цикл образовательных мероприятий для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
15:28
«У меня там собака сдохнет»: жителей острова Сарпинский изолировала замерзшая ВолгаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде ищут подрядчика для проекта парка на месте Тракторного рынкаСмотреть фотографии
14:19
Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбуСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцы впервые взяли кубок турнира «Победа в Сталинградской битве»Смотреть фотографии
13:19
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 130 тысячСмотреть фотографии
13:04
Волгоградским мамам в декрете начнут доплачивать за совместительствоСмотреть фотографии
12:56
Резкий рост платы за отопление в Волжском объяснили морозами и НДССмотреть фотографии
11:56
«Встречал маму с автобуса»: волгоградца сбили у остановки на новой объездной дорогеСмотреть фотографии
11:54
Под Волгоградом трое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой № 174Смотреть фотографии
11:37
Водитель «МАЗ» спровоцировал смертельное ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом двое мужчин заживо сгорели в собственных домахСмотреть фотографии
11:20
Под Волгоградом двое жителей Адыгеи положили 300 тысяч в карман сотруднику ФСИНСмотреть фотографии
10:58
УФАС не выявило злоупотреблений с ценами на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде после налёта БПЛА задерживаются два авиарейсаСмотреть фотографии
10:24
В Волжском оцепили место падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские фермеры отправили в Казахстан очередную партию морковиСмотреть фотографии
10:09
Всегда на связи: ЕвроХим-ВолгаКалий расширяет зону вещания корпоративного телевиденияСмотреть фотографии
 