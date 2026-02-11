Волгоградец изуродовал подруге лицо молотком: раздробил челюсть





В Волгоградской области 36-летняя женщина оказалась изуродованной своим же приятелем, повздорив с ним. В ярости мужчина бил ее сначала руками, а затем взял в руки молоток – удар пришелся в нижнюю челюсть пострадавшей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, драма разыгралась 26 октября 2024 года.



– На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений у подсудимого возник преступный умысел на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гостье. Реализуя задуманное, Евгений Г. умышленно нанёс девушке не менее восьми ударов рукой в область головы, тела и рук, а также один удар ногой в грудь. Не остановившись на этом, подсудимый достал молоток и нанёс им удар в область нижней челюсти потерпевшей, – говорится в материалах дела.

Уточняется, что в результате удара молотком по лицу женщине пришлось перенести операцию по поводу осложнённого перелома нижней челюсти.

В ходе судебного процесса подсудимый признал вину частично, отрицая использование молотка в качестве оружия. Также подсудимый отрицал, что намеренно изуродовал подругу.

– Рассмотрев материалы дела, Михайловский районный суд счёл доказанной вину подсудимого. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.