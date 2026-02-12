Аферу с хищением более 1 миллиона рублей при благоустройстве вскрыли в Урюпинском районе Волгоградской области. Серьезные нарушения при освоении бюджетных средств, которые выявили сотрудники УФСБ и прокуратуры, обернулись возбуждением уголовного дела.

Как сообщили в надзорном органе, благоустройство территории проводилось в хуторе Салтынский, где сельская администрация заключила с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на устройство асфальтированной тротуарной дорожки на улице Школьной стоимостью 1,8 миллиона рублей.

- При этом проверкой фактически проведенных работ установлено, что их объем и стоимость используемых строительных материалов завышены более чем на 1 млн рублей, - сообщили в облпрокуратуре.

В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Фото: прокуратуры Волгоградской области





