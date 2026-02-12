



Вечером 12 февраля в Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений в 21:23 начала «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»..

Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона не выходить на открытые участки улиц и держаться подальше от окон.

Напомним, ранее в полночь в регионе также вводилась опасность по БПЛА, позже в 3:04 мониторинговые Telegram-каналы сообщили об угрозе ракетной атаки на регион. В 5:32 ситуацию прокомментировал глава губернатор Андрей Бочаров. Руководитель сообщил о падении обломков на объект Минобороны вблизи посёлка Котлубань и возникшем пожаре. Для обеспечения безопасности была организована эвакуация местных жителей в Городище на время ликвидации последствий налёта.

