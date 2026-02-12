Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Волгоградской области второй раз за сутки ввели беспилотную опасность

Общество 12.02.2026 21:53
12.02.2026 21:53


Вечером 12 февраля в Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений в 21:23 начала «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»..

Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона не выходить на открытые участки улиц и держаться подальше от окон.

Напомним, ранее в полночь в регионе также вводилась опасность по БПЛА, позже в 3:04 мониторинговые Telegram-каналы сообщили об угрозе ракетной атаки на регион. В 5:32 ситуацию прокомментировал глава губернатор Андрей Бочаров. Руководитель сообщил о падении обломков на объект Минобороны вблизи посёлка Котлубань и возникшем пожаре. Для обеспечения безопасности была организована эвакуация местных жителей в Городище на время ликвидации последствий налёта.

Фото из архива ИА «Высота 102»

22:55
22:55 Новая угроза атаки БПЛА: Росавиация закрыла аэропорт Волгограда
21:53
21:53 В Волгоградской области второй раз за сутки ввели беспилотную опасность
21:12
21:12 Под Волгоградом в заливе Ахтубы пройдёт фестиваль рыбной ловли «Волжская FISHка»
20:26
20:26 Правоохранители уличили волгоградского бизнесмена в махинациях при восстановлении ЛНР
20:04
20:04 Эвакуацию пенсионерки с обледеневшего Сарпинского на аэролодке сняли на видео
19:30
19:30 Сталинградское шоссе может появиться в Саратове
19:08
19:08 В Волгограде стартовало строительство новой школы на 1280 учеников
18:29
18:29 «Возникает иллюзия контроля»: психолог рассказала, почему многие волгоградцы не представляют жизни без Telegram
18:17
18:17 Путин отметил медалями рисковавших жизнью спасателей
17:49
17:49 Волгоградцы пожаловались на сбой в работе Telegram и «ВКонтакте» 12 февраля
17:20
17:20 Жители Котлубани возвращаются домой после ракетной атаки ВСУ
16:54
16:54 В Волгограде музей-панораму на два дня закроют для посетителей
16:36
16:36 Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет
16:26
16:26 Волгоградцу грозит 10-летний срок за аферу с землёй для многодетных
16:23
16:23 Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ветре, жутком гололёде и тумане
15:48
15:48 Волгоградская теннисистка Захарова выступила на турнире в Дохе
15:32
15:32 «Победа через века»: грандиозный проект объединит классику, современность и духовное слово
15:30
15:30 Ветеран ВОВ Иван Чичаев отмечает 101-летие в Волгоградской области
15:27
15:27 Энергетики обеспечили мощностью развитие одного из крупнейших медцентров Волгограда
15:07
15:07 В ЦПКиО начинается строительство гигантской «Звезды Сталинграда»
14:47
14:47 Власти Волгограда стимулируют УК и ТСЖ протоколами на борьбу с гололёдом
14:30
14:30 В Камышине 23-летняя бросила маленьких детей ради ночной гулянки
14:24
14:24 Зима всё? В Волгоградскую область идут ливни и потепление до +7 градусов
14:15
14:15 Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»
13:57
13:57 В «городе невезения» Котово Волгоградской области пропал свет
13:56
13:56 Волгоградские приставы развеяли миф о возможности спрятать деньги на маркетплейсах
13:53
13:53 ВСУ выпустили по регионам РФ ракеты «Фламинго»: Минобороны заявило о перехвате
13:15
13:15 В Волгограде хоронят погибших в Калмыкии сотрудников уголовного розыска
13:07
13:07 Волгоградцам организуют подвоз воды из-за переврезки водовода
13:01
13:01 «Погиб, прикрывая товарища»: под Волгоградом простятся с погибшим на СВО агрономом Виктором Журавлёвым
 