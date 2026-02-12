Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололед

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Расследования 12.02.2026 16:26
Волгоградцу грозит 10-летний срок за аферу с землёй для многодетных

Расследования 12.02.2026 16:26
12.02.2026 16:26


В Волгограде 53-летнего рецидивиста заподозрили в махинациях с земельными участками, выданными многодетным семьям. Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере. Он скупал землю по заниженной в 10 раз стоимости. Следователями установлены два эпизода, совершённых в период с 2022 по 2024 год.

Волгоградец предложил многодетным матерям выкупить участки, однако убедил женщин в том, что предоставленные государством наделы стоят по 250 тыс. рублей, при этом их реальная цена была выше 1,3 млн рублей.

- 10 февраля 2026 года Роман Х. был задержан сотрудниками правоохранительных органов в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, - сообщили журналистам в пресс-службе Ворошиловского районного суда Волгограда.

Отметим, на время следственных действий фигурант взят под стражу на срок до 1 апреля 2026 года. Согласно вменяемой статье волгоградцу может грозить до 10 лет тюрьмы. Постановление об избрании меры пресечения может быть обжаловано.

17:49
17:49 Волгоградцы пожаловались на сбой в работе Telegram и «ВКонтакте» 12 февраля
17:20
17:20 Жители Котлубани возвращаются домой после ракетной атаки ВСУ
16:54
16:54 В Волгограде музей-панораму на два дня закроют для посетителей
16:36
16:36 Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет
16:26
16:26 Волгоградцу грозит 10-летний срок за аферу с землёй для многодетных
16:23
16:23 Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ветре, жутком гололёде и тумане
15:48
15:48 Волгоградская теннисистка Захарова выступила на турнире в Дохе
15:32
15:32 «Победа через века»: грандиозный проект объединит классику, современность и духовное слово
15:30
15:30 Ветеран ВОВ Иван Чичаев отмечает 101-летие в Волгоградской области
15:27
15:27 Энергетики обеспечили мощностью развитие одного из крупнейших медцентров Волгограда
15:07
15:07 В ЦПКиО начинается строительство гигантской «Звезды Сталинграда»
14:47
14:47 Власти Волгограда стимулируют УК и ТСЖ протоколами на борьбу с гололёдом
14:30
14:30 В Камышине 23-летняя бросила маленьких детей ради ночной гулянки
14:24
14:24 Зима всё? В Волгоградскую область идут ливни и потепление до +7 градусов
14:15
14:15 Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»
13:57
13:57 В «городе невезения» Котово Волгоградской области пропал свет
13:56
13:56 Волгоградские приставы развеяли миф о возможности спрятать деньги на маркетплейсах
13:53
13:53 ВСУ выпустили по регионам РФ ракеты «Фламинго»: Минобороны заявило о перехвате
13:15
13:15 В Волгограде хоронят погибших в Калмыкии сотрудников уголовного розыска
13:07
13:07 Волгоградцам организуют подвоз воды из-за переврезки водовода
13:01
13:01 «Погиб, прикрывая товарища»: под Волгоградом простятся с погибшим на СВО агрономом Виктором Журавлёвым
12:33
12:33 «Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве
12:32
12:32 Миллион рублей украли при устройстве тротуара в хуторе под Волгоградом
12:08
12:08 Депутат облдумы Коротков досрочно и добровольно сложил полномочия
11:24
11:24 В Волгограде ребенок попал под колеса иномарки из-за скользкой дороги у гимназии
10:45
10:45 В Волгограде оперативно заменили 78 метров старого трубопровода
10:42
10:42 Врачи, токари и сантехники возглавили рейтинг самых дефицитных профессий Волгограда
10:33
10:33 Крышу склада потушили в Волгограде
10:32
10:32 Депутат Коротков досрочно покидает Волгоградскую облдуму
10:24
10:24 Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Сергеем Джабри
 