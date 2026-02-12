Волгоградцу грозит 10-летний срок за аферу с землёй для многодетных





В Волгограде 53-летнего рецидивиста заподозрили в махинациях с земельными участками, выданными многодетным семьям. Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере. Он скупал землю по заниженной в 10 раз стоимости. Следователями установлены два эпизода, совершённых в период с 2022 по 2024 год.

Волгоградец предложил многодетным матерям выкупить участки, однако убедил женщин в том, что предоставленные государством наделы стоят по 250 тыс. рублей, при этом их реальная цена была выше 1,3 млн рублей.

- 10 февраля 2026 года Роман Х. был задержан сотрудниками правоохранительных органов в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, - сообщили журналистам в пресс-службе Ворошиловского районного суда Волгограда.

Отметим, на время следственных действий фигурант взят под стражу на срок до 1 апреля 2026 года. Согласно вменяемой статье волгоградцу может грозить до 10 лет тюрьмы. Постановление об избрании меры пресечения может быть обжаловано.

Фото: Ворошиловский районный суд