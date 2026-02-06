



Сегодня, 6 февраля, профильный комитет Волгоградской облдумы рассмотрел корректировки в региональное антикоррупционное законодательство. Как заявили в регпарламенте, новые федеральные нормы, вступившие в силу с 1 января 2026 года, предусматривают, что декларирование доходов, расходов и имущества станет обязательным в следующих ситуациях: поступление на государственную или муниципальную службу, назначение или избрание на новую должность (включая высшие должности в регионе), перевод из одного органа власти в другой, совершение крупных сделок (превышающих доход семьи за три года) и др.

В облдуме подчеркнули, что изменения принимаются «для максимальной прозрачности». Депутаты и служащие обязаны отчитаться о доходах при совершении крупных имущественных сделок в срок до 30 апреля.

При этом по-прежнему предоставляемые сведения публиковаться в открытом доступе не будут в целях защиты персональных данных. На официальных сайтах муниципальных и государственных органов власти, как и раньше, будет размещаться обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) обязанности предоставления сведений. При этом информацию о доходах и имуществе депутатов и чиновников засекретят только от населения. Но для контролирующих и правоохранительных органах она будет доступна.