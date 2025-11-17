В Волгограде за коррупционное правонарушение две организации выплатят 1 миллион рублей по решению суда. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, ООО «Вершина» и ООО «Ронт групп» поплатились за действия своего руководителя. Проверку проводила прокуратура Тракторозаводского района.

- Установлено, что в июле 2022 года руководитель ООО «Вершина» и ООО «Ронт групп» подкупил должностное лицо отдела охраны труда одного из промышленных предприятий. Более 60 тыс рублей было передано за способствование заключению договоров на поставку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, - сообщили в надзорном ведомстве.

Должностное лицо промпредприятия осудили за коммерческий подкуп. Ему было назначено 280 тысяч рублей штрафа с запретом занимать управленческие должности в течение 2 лет. Уголовное дело в отношении директора коммерческих организаций было прекращено, так как он добровольно сообщил в правоохранительные органы о противоправной деятельности и активно способствовал раскрытию преступления.

Однако были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Каждой организации назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Фото из архива V102.RU