Борьба с коррупцией

Миллион рублей за коррупцию взыскали с двух волгоградских организаций

Борьба с коррупцией 17.11.2025 18:45
0
17.11.2025 18:45


В Волгограде за коррупционное правонарушение две организации выплатят 1 миллион рублей по решению суда. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, ООО «Вершина» и ООО «Ронт групп» поплатились за действия своего руководителя. Проверку проводила прокуратура Тракторозаводского района.

- Установлено, что в июле 2022 года руководитель ООО «Вершина» и ООО «Ронт групп» подкупил должностное лицо отдела охраны труда одного из промышленных предприятий. Более 60 тыс рублей было передано за способствование заключению договоров на поставку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, - сообщили в надзорном ведомстве.

Должностное лицо промпредприятия осудили за коммерческий подкуп. Ему было назначено 280 тысяч рублей штрафа с запретом занимать управленческие должности в течение 2 лет. Уголовное дело в отношении директора коммерческих организаций было прекращено, так как он добровольно сообщил в правоохранительные органы о противоправной деятельности и активно способствовал раскрытию преступления.

Однако были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Каждой организации назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
17.11.2025 18:45
Борьба с коррупцией 17.11.2025 18:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.11.2025 19:31
Борьба с коррупцией 13.11.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.11.2025 20:49
Борьба с коррупцией 10.11.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.10.2025 13:33
Борьба с коррупцией 29.10.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.10.2025 19:23
Борьба с коррупцией 24.10.2025 19:23
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.09.2025 11:33
Борьба с коррупцией 12.09.2025 11:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.09.2025 15:41
Борьба с коррупцией 10.09.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.09.2025 13:10
Борьба с коррупцией 09.09.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.08.2025 10:01
Борьба с коррупцией 29.08.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.08.2025 13:01
Борьба с коррупцией 04.08.2025 13:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.07.2025 16:57
Борьба с коррупцией 04.07.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2025 16:20
Борьба с коррупцией 30.06.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2025 21:40
Борьба с коррупцией 26.05.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2025 20:30
Борьба с коррупцией 13.05.2025 20:30
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2025 17:21
Борьба с коррупцией 13.05.2025 17:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:45
Миллион рублей за коррупцию взыскали с двух волгоградских организацийСмотреть фотографии
18:04
Полиция установила участников массовой драки с курсантами в КамышинеСмотреть фотографии
17:31
Природный парк «Нижнехоперский» взяли под охрануСмотреть фотографии
16:50
Ветеран волгоградского телевидения Людмила Гаврилюк скончалась на 88-м годуСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде прошел педагогический форум «Школа будущего»Смотреть фотографии
16:17
Победное падение? Проект моста на Сарпинский в Волгограде подешевел почти на 200 миллионовСмотреть фотографии
16:03
Волгоградский суд лишил отца погибшего воина СВО пособияСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде простятся с известным тренером по водному поло Александром СвиридовымСмотреть фотографии
15:22
Под Волгоградом лодочника осудят за пьяные покатушки и гибель пассажира на ДонуСмотреть фотографии
13:43
Волгоградцы построили себе почти 600 тысяч кв.м жильяСмотреть фотографии
13:15
В Камышине почтили подвиг ушедших на фронт 2200 комсомольцев-добровольцевСмотреть фотографии
12:55
Под Волгоградом осудили изуродовавшего лицо подруги ухажераСмотреть фотографии
12:42
В аграрном университете открыли Конгресс-холл «Сады Придонья»Смотреть фотографии
12:41
Волгоградская область попала в первую двадцатку рейтинга ЗОЖСмотреть фотографии
11:45
Волгоградская область успешно завершила осеннюю посевную кампаниюСмотреть фотографии
11:19
Волгоградское УФАС выдало «черную метку» фирме из Курска за срыв капремонта 381 домаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде опровергли украинские фейки о попавшей в дом ракете ПВОСмотреть фотографии
10:46
Появилось видео смертельного ДТП с горящими автомобилями под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Тело мужчины нашли в сгоревшем сторожевом вагончике под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:16
«Родился в рубашке»: в Волгоградской области в жуткой аварии погибли двое, один чудом выжилСмотреть фотографии
10:00
Следком займётся преступлениями ВСУ против мирных жителей двух районов ВолгоградаСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде экологи облкомприроды ищут источник жуткой химической вониСмотреть фотографии
09:37
«Красный октябрь» презентовал новые векторы развития на «Металл-Экспо'2025»Смотреть фотографии
09:00
Магнитная буря ударила по волгоградцам 17 ноябряСмотреть фотографии
08:18
33-летнего волгоградца задержали за рассылку детской порнографииСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
В СФР рассказали о пособиях для уволенных в декрете волгоградокСмотреть фотографии
07:23
В Минобороны рассказали о ночной атаке 36 украинских БПЛАСмотреть фотографии
06:41
«Вонь такая, что на улицу боимся выйти»: волгоградцы пожаловались на странный химический запах в атмосфереСмотреть фотографии
05:54
Оранжевый уровень опасности введен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:10
МВД: мошенники обещают небывалые выплаты ветеранам трудаСмотреть фотографии
 