12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Волжанин в балаклаве устроил спектакль для похищения пиццы

В Волжском Волгоградской области полиция задержала 19-летнего местного жителя, который обвиняется в разбойном нападении. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, житель региона, чтобы полакомиться пиццей, придумал план для ограбления курьера.



Установлено, что 15 января обвиняемый, не имея денежных средств, заказал пиццу. Когда курьер прибыл, его в балаклаве и с  предметом, похожим на сигнальный пистолет, встретил юноша и похитил заказ. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов установили личность и задержали горе-преступника. 

По данному факту возбуждено уголовное дело  ч.2 ст.162 УК РФ - «Разбой». 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

15:52
Чем интересно назначение Николаева спецпредставителем Бочарова: мнение эксперта
15:23
Миниздрав утвердил минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в ВолгГМУ
15:17
Под Волгоградом овощевод больше года держала работника на «голодном пайке»
14:57
Волгоградские УК обяжут наладить контакт с жильцами в MAX
14:12
Волгоградских депутатов и чиновников обяжут отчитаться о крупных сделках до 30 апреля
14:04
В Волгограде банде москвичей грозит 10 лет за продажу фейковых БАДов пенсионерам
13:18
Арестованных в Москве волгоградских чиновников объединил один секрет
13:00
Облкомприроды задолжал за обводнение поймы 20 млн
12:50
Волжанин в балаклаве устроил спектакль для похищения пиццы
12:14
Волгоградцы остались без сокращенных предпраздничных дней
11:53
В Волгоградской области пособие на ребенка выросло до 83 тыс. рублей
11:35
Двое мужчин погибли в пожарах в Волгоградской области
11:09
Под Волгоградом в природном парке спасают рыбу в обледеневших озёрах
10:48
Погибшего на СВО санитара Александра Андреева похоронили в Волгоградской области
10:17
«Спасибо за жизнь»: молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия встретились с участниками Сталинградской битвы, а на предприятии прошел митинг
10:14
Бочаров назначил своего спецпредставителя по ТЭК
10:06
Суд в Краснодаре оставил в силе приговор за фекальный потоп в городе Волгоградской области
09:58
В Волжском врачи спасают выпавшую из окна девушку
09:06
Юбилейный гала-матч соберёт волгоградских олимпийских чемпионок
08:42
Под Тамбовом после ЧП восстановили движение поездов
08:28
Председатель «Динамо» Анатолий Гулевский отмечает День рождения 6 февраля
08:20
Борьба до последнего прыжка – Ульяна Клюева завоевала серебро
07:47
Минобороны России за ночь сбило 38 украинских БПЛА
07:23
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области
06:56
В Волгоградской области морозы пойдут на спад с 7 февраля
06:31
В Волжском продают недострой за 9,4 млн рублей
21:40
Жителям МКД в Волгограде вернули воду после потопа в квартире покойника
21:37
Более 5 тыс. счётчиков на тепло и воду установят в волгоградских МКД в рамках капремонта
20:50
Дополнительный поезд направлен из Волгограда по маршруту Камышин-Москва
20:28
«Ставить насосы и ждать тепла»: проблему с водой в Малых Чапурниках коммунальщики возложили на погоду
 