Волжанин в балаклаве устроил спектакль для похищения пиццы





В Волжском Волгоградской области полиция задержала 19-летнего местного жителя, который обвиняется в разбойном нападении. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, житель региона, чтобы полакомиться пиццей, придумал план для ограбления курьера.





Установлено, что 15 января обвиняемый, не имея денежных средств, заказал пиццу. Когда курьер прибыл, его в балаклаве и с предметом, похожим на сигнальный пистолет, встретил юноша и похитил заказ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов установили личность и задержали горе-преступника.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.2 ст.162 УК РФ - «Разбой».

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области