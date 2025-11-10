Осужден субподрядчик за фиктивное благоустройство пл. Павших Борцов в Городище

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор индивидуальному предпринимателю, который по договору субподряда выполнял работы по благоустройству площади Павших Борцов в рабочем поселке Городище, но проводил эти работы фиктивно.

Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, индивидуальный предприниматель Павел Безверхний признан виновным по ч. 3 ст. 291(дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

- По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 350 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на оказание услуг при исполнении муниципальных контрактов сроком на 2 года 6 месяцев. Основное наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии общего режима, - сообщили в районном суде.

Следствием и судом установлено, что 20 августа 2024 года между администрацией Городищенского района и ООО «Спецстрой» в лице директора, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, был заключен муниципальный контракт по благоустройству площади Павших Борцов в Городище на сумму более 26,2 миллиона рублей в срок до 31 декабря 2024 года. Согласно условиям контракта, ООО «Спецстрой» имело право привлекать к работам субподрядчиков, что и было сделано.

В ноябре ООО «Спецстрой» заключило договор подряда с ИП Павлом Безверхним. Индивидуальный предприниматель должен был выполнить работы по укладке тротуарной плитки в объеме 3 000 кв.м. и выполнить монтаж бетонных ступеней объемом 100 куб.м. в течение 60 дней с момента заключения договора. Общая стоимость работ составила 2,9 миллиона рублей.

- Однако Павел Безверхний, не имея достаточных финансовых ресурсов для выполнения объема работ, решил незаконно уладить проблему, передав бывшему заместителю главы администрации Городищенского района, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взятку размером 100 000 рублей. Взамен заместитель гарантировал подписание документов о приемке всех этапов выполненных работ без реальной проверки качества и факта производства работ, - указано в материалах дела.

Таким образом, как выяснилось, индивидуальный предприниматель через ООО «Спецстрой» получал оплату за якобы выполненные работы, хотя сами работы реально не проводились. Благодаря коррупционной схеме денежные средства из бюджета выделялись на основании фиктивных отчетов о завершении мероприятий, а реальные объемы благоустройства оставались невыполненными.

Напомним, редакция ранее неоднократно рассказывала о ходе реконструкции пл. Павших Борцов в Городище Волгоградской области. Изначально в августе 2024 года контракт на благоустройство главной площади населённого пункта был заключён с компанией «Спецстрой». Сдача объекта должна была состояться до 11 ноября 2024 года. Ради участия в проекте организация на аукционе сбила начальную стоимость лота с 32 млн до 26,2 млн рублей. Однако в реальности выполнять работы по графику специалисты не спешили, бросив площадь в зиму в раскуроченном состоянии.

Фото из архива V102.RU





