Волгоградские УК обяжут наладить контакт с жильцами в MAX





В Волгоградской области управляющие компании с 1 сентября должны будут организовать взаимодействие с жителями домов, которыми управляют, в национальном мессенджере MAX. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее требование закреплено Постановлением Правительства РФ от 26 января 2026 г. № 40.

Уточняется, что МАХ можно будет использовать для записи на прием в управляющую организацию. Кроме того, что особенно важно, волгоградцы смогут направлять через мессенджер свои обращения в УК, а последние будут обязаны отвечать горожанам. При этом ответ, согласно пояснениям Минстроя, должен быть зафиксирован документально.

Фото: сгенерировано ИИ